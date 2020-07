Pablo Lombroni; «de las veredas calientes… a los pechos fríos»

Facebook Twitter

Gobernador Gregores

«La indignación colmó la paciencia de los Gregorenses que en éstos días recibieron las últimas boletas de Gas emitidas por Camuzzi Gas del Sur. Es que en medio de anuncios para la tribuna, desde el diputado por el Pueblo Barría, que se enarboló con la supuesta «victoria» en la justicia con el recurso de amparo ante las tarifas de gas, pasando por el diputado Nacional Vázquez, que narraba las «extensas gestiones» con Nación, y llegando al propio Presidente que hace pocos días anunció una tardía restitución del subsidio al gas para usuarios de la Patagonia, cuyo y NOA, los vecinos de Gregores quedaron totalmente en ‘orsai’. Es que cuando el árbitro (o sea el Estado) «hace que hace, pero no hace», los que están en el campo son los que sufren las consecuencias», indicaron desde el Partido Obrero.

Pablo Lombroni, del Partido Obrero de Gobernador Gregores, aseguró que «la realidad ¿Qué nos marca? Así como lo muestran las fotos de ésta publicación, las boletas de 10 mil pesos no paran de llegar, y en el medio de la confusión la gente pide explicaciones, porque el Estado, o sea el Gobierno Nación-Provincia-Municipio no sale a dar una sola argumentación de lo que está sucediendo. Por lo tanto los usuarios, los pocos que pueden, se desangran pagando y los que no, acumulan deudas. Hablamos de trabajadorxs, pequeños comerciantes, desocupadxs, que ya no saben de donde más sacar para soportar semejante crisis social y económica. Entre el sostén de una canasta básica recontra ajustada, salarios ya de pobreza, ningún anuncio de aumento salarial y la desocupación, que anticipamos en la provincia se acerca al 50%, prácticamente la comunidad entera se queda sin salida».

Indicó que «¿Cómo se estira tanto el salario de un Gregorense? Nos encontramos en una gran disyuntiva, puesto que si vemos a los municipales que cobran entre 15 y 22 mil pesos, los docentes que promedian los 30 mil pesos, los estatales que no superan los 20 mil pesos, y así podemos seguir detallando, el salario no aguanta más y el gobierno no da salida concreta e inmediata al problema. Ni hablar si apuntamos a las y los desocupados que dependen del mísero Bono IFE y de changas que se encuentran paralizadas por la cuarentena y el invierno, mientras la canasta básica para no ser pobre ya superó los 50 mil pesos».

«El Oficialismo desparramó «anuncios y victorias» recién cuando el invierno ya estaba con nevadas avanzadas y cuando la gente comenzó a quejarse. Sobre todo después que en Caleta Olivia, los vecinos del Barrio ARA San Juan acamparan por más de una semana reclamando la conexión del gas».

Aseveró además que «ahora nos encontramos con el siguiente inconveniente: ¿Cuál es el encuadre que le da el Gobierno a las boletas que están llegando con montos altísimos pero que no entran en la cobertura del subsidio porque el anuncio del Presidente fue hecho mucho después? El gobierno y Camuzzi no dicen nada, y la gente está obligada a pagar. Y la provincia abrió el paraguas hace poco más de 1 mes, cuando a los municipales que reclamaban aumento de salario el municipio les dijo no solo que no había aumento, sino que la ayuda para el pago del gas que mandaba provincia era la última que se daba de acuerdo a la orden que se había bajado».

«No nos queda otra que salir a organizarnos en las calles y exigir por nuestros derechos. El tema Gas es un problema que vienen postergando todos los Gobiernos, pero los que actualmente nos gobiernan fueron parte de todas las políticas que en todos estos años nos colocaron en esta situación. Al fin y al cabo no solo debemos exigir el subsidio inmediato y la cobertura de las boletas que están quedando fuera de la medida, sino que cobra más fuerza el reclamo del Gasoducto, y debemos replantearnos incluso la nacionalización integral del gas y el petróleo que no pueden seguir en manos de los saqueadores», manifestó finalmente Pablo Lombroni.

