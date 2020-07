En receso invernal, continúa la entrega de garrafas

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Desde la cartera de Desarrollo Social se dio a conocer que en el período de receso municipal no se interrumpirá la entrega de garrafas a precio subsidiado.

Como viene realizándose hace más de tres semanas, los vecinos podrán acceder a la recarga de las mismas en el horario de 10 a 13 horas, los días martes y viernes en instalaciones del edificio anexo a las oficinas de Producción (ex COPESA).

En dicha dependencia se atenderá cada caso de manera particular por las trabajadoras sociales del área que autorizarán la recarga. En caso de no contar con la garrafa, el beneficiario tendrá la oportunidad de obtener una en comodato presentando documentación que acredite el domicilio.

Cabe destacar que esta acción es posible a partir de las gestiones iniciadas por el Municipio de Caleta Olivia ante la empresa SURGAS SA. Hasta el momento se han entregado más de 250 unidades