APROSA adhiere a la jornada de lucha nacional y anuncia nueva medida de fuerza

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El gremio confirmó que acompaña a la medida con paralización de las actividades por 48 hs. Es una iniciativa de la FESPROSA que busca visibilizar en todo el país la defensa de una salud pública de calidad

La FESPROSA convoca a una medida nacional de lucha y protesta para este miércoles 15 de julio con paro de actividades, en defensa de una salud pública de calidad, con salarios acordes a los tiempos que transcurren..

En la provincia de Santa Cruz, tanto APROSA como la CTA Autónoma adhieren a la jornada de lucha..

Es una iniciativa que busca «poner en foco» la defensa del salario, la salud de los

trabajadores y el sistema público de salud.

En tanto, para el día jueves 16 de julio APROSA, llevará una nueva medida de fuerza por 24 horas en todo el territorio santacruceño, haciendo hincapié en puntos claves:

Apertura urgente de la paritaria sectorial salarial (aumento al básico, aumento del valor de las guardias activas, pasivas y jefaturas); Resolver urgente la situación del Hospital en Puerto San Julián.

Convocatoria

Es importante que nuestro gremio sea convocado por el gobierno provincial a resolver los temas que atañen a la salud pública, es el reclamo que venimos teniendo en cada medida de fuerza desde el año pasado y no nos sentimos escuchados, manifestó la secretaria general Andrea Pérez.

Creemos necesario que los representantes de los profesionales de la salud, sean quienes defiendan los reclamos tanto salariales como las condiciones de trabajo en la mesa de negociación sectorial.

Es tiempo de que los funcionarios del gobierno que dirige Alicia Kirchner, tengan en cuenta la voz de los profesionales de la salud, ya que el esfuerzo que se está haciendo durante este año es muy importante de parte de cada trabajador y no así de parte de quienes están a la cabeza del ejecutivo provincial y no es conveniente que se definan estos temas en momentos tan sensibles, sin sus representantes legítimos sentados en la mesa de negociación.

Por último, Pérez se refirió que como cada medida de fuerza que viene llevando APROSA, se garantizarán las guardias mínimas.