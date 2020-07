Malestar en Veteranos de Guerra: la municipalidad les cortó el servicio de internet

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Hoy nuevamente como hace 38 años atrás vi como a cierta «gente» no le interesa la causa de Malvinas. Lamentablemente la gente de Teleservicios Caleta Olivia que gentilmente nos cedían el servicio de internet desde la inauguración de la sala, retiraron los equipos por su cuenta y pretendían que firmemos una solicitud de baja que NO HABÍAMOS SOLICITADO», informó en su red social el veterano de guerra Luis Maza en su red social.

Aseguró que «con engaños que se habían olvidado algo aparecieron a desmontar todos los equipos y luego pretendían que firmara este papel de baja que ellos mismos había confeccionado. Se llevaron hasta el router que los habíamos pagado en su oportunidad si bien no es un gran router cumplía con las funciones», señaló.

En su red social aseguró además que «quiero dejar en claro que en el centro asisten chicos que ven vídeos de Veteranos de Guerra supervisados por las docentes. El servicio que se consume es mínimo y esporádico cosa que no creo que le perjudique a TCO empresa en la cual tiene parte el estado local, priorizando la razón comercial por lo que se adujo después la razón del retiro de equipos»

«Como me informaron, es una determinación del Director de la Empresa TCO y seguramente el Señor intendente Fernando Cotillo quien es parte accionario no estará enterado. La sala no se quedará si este servicio que hoy es necesario para múltiples actividades», aseveró.

Agregó que «por ello solicitaremos a empresas de internet privadas y de amigos que nos brinden la señal correspondiente. A todos gracias !!!. Las Malvinas Son y Serán Argentinas … aunque algunas empresas estatales no lo crean», indicó indignado Luis Maza.