La mujer de Caleta con coronavirus se trataba de un control pos operatorio en Comodoro

Caleta Olivia

Este mediodía, los referentes del Comité Operativo de Emergencia (COE) de Caleta Olivia brindaron una conferencia de prensa, luego de que en el domingo se conociera un nuevo caso positivo de COVID-19.

Participaron el intendente Fernando Cotillo; el Director del HZCO, Dr. Daniel Covas, y el Comisario Mayor, Pablo Rodríguez, a cargo de la URZN, quienes expusieron cuál es el estado de salud de la vecina que arribó durante el fin de semana desde Comodoro Rivadavia y cuál es la situación epidemiológica en la ciudad, con el objetivo de llevar tranquilidad a los vecinos.

El primero en tomar la palabra fue el intendente Fernando Cotillo, quien destacó la importancia del doble control que se está realizando, tanto en el acceso norte a Caleta Olivia y como en el puesto fronterizo de Ramón Santos. «Hay un control más detalladlo de las personas que llegan», resaltó.

Cotillo remarcó también que el contacto con la ciudad vecina de Comodoro Rivadavia es permanente y que, más allá de los controles, el contagio puede llegar de una forma u otra.

Respecto a este punto, el Intendente dijo que el desafío más grande es establecer protocolos específicos con los distribuidores de mercadería. En este punto, dijo que llegan diariamente cerca de 60 camiones de reparto con base en Chubut.

Por eso, marcó que, a futuro, será importante lograr que nuestra ciudad pueda crecer en infraestructura para que esas empresas se radiquen y generen, a su vez, mayor mano de obra local. «Esto significa crecer como ciudad que es lo que nos merecemos», sumó.

Por último, agradeció al personal que trabaja en los controles las 24 horas del día y llamó a la ciudadanía a cumplir y respetar las pautas de prevención contra el Coronavirus.

Medidas eficientes

En segundo lugar, el Dr. Daniel Covas detalló cómo se dio el ingreso de la vecina durante el día sábado y cómo se encuentra actualmente. Contó que se trata de una mujer joven que viajó a Comodoro Rivadavia para un control pos operatorio de una cirugía indispensable para su visión, que no se realiza en nuestra ciudad.

Covas agregó que, en Comodoro Rivadavia, la mujer participó de una reunión y luego se enteró que uno de los presentes había dado positivo de COVUD-19. Por eso, al llegar a Caleta Olivia decidió no comprometer a su familia y eligió ir directamente a un hotel.

De este modo, el domingo comenzaron los síntomas y se hizo el estudio de PCR que dio positivo. Además, se realizó una tomografía computarizada que arrojó que se trata de un caso leve y actualmente permanece internada. «Dentro de 9 días se hará un nuevo hisopado», marcó el director del HZCO.

«Las medidas y controles que se llevaron adelante desde el equipo fueron eficientes, tanto en el control en el ingreso como en el hotel y el HZCO. De esta manera intentamos contener la situación», expresó y analizó: «Esto nos tiene que ayudar a comprender que cada uno puede ser vehículo de contagio y no queremos que eso llegue a nuestra casa».

Covas también habló sobre el inicio de los controles epidemiológicos en el acceso norte y destacó que la información sobre los ingresos a la ciudad se plasma en un sistema informático que permite conocer, en tiempo real, cuál es el estado de las personas que llegan, tanto a Caleta Olivia, como a toda la Provincia de Santa Cruz.

Cuarentena

Por último, el Comisario Pablo Rodríguez habló respecto al control específico de Ramón Santos que fue reforzado en los últimos días, desde que se conoció que Comodoro Rivadavia es zona de circulación comunitaria.

«Toda persona que ingresa a la Provincia es notificada y debe entrar en cuarentena, y aquellos trabajadores exceptuados deben ajustarse a los protocolos para cada caso», dijo. «Se mantienen los controles en los tres accesos y operativos al interior de la ciudad. Cuando se toma conocimiento de alguna situación se actúa y se comunica a cada área», cerró.