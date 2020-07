Bazán fue suspendido como concejal, aunque anticipó que realizará demandas penales

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Los concejales Miguel Troncoso, Juan Carlos Juárez y Gabriel Murúa apoyaron la moción de la concejala Paola Alvarez de apartar momentáneamente sin percibimiento de haberes al denunciado por violencia de género.

Tras un acalorado debate, los concejales pasaron a cuarto intermedio y posteriormente determinaron suspender del cargo al concejal Cristian Bazán tras las acusaciones de testigos presenciales de violencia de género frente a su pareja, sin goce de sueldo y por el tiempo que dure el proceso judicial.

En su alocución Bazán sostuvo en base a qué motivos se solicita su suspensión «debido a que no existe una denuncia penal y solo hay una denuncia civil», sostuvo.

Consideró que «hay que comprobar que el hecho existió, y nos estamos adelantando a algo que la justicia, ni siquiera se expidió».

De este modo aseveró que «debemos respetar, como dice la concejal, que somos poderes independientes, respetemos los poderes del estado. Este caso es facultad de la justicia. Aclaró que no fui notificado, ni llamado a declarar y no tengo denuncia penal», adelantó y posteriormente la concejal Paola Alvarez, notificó que estaba realizada la denuncia penal por parte del fiscal Borquez.

«Me duele que se utilice la violencia de género para actuar sin que les importe nada. Causaron daño a todas las familias involucradas. Y jamás escuche que se comuniquen con la víctima de este caso y menos con la doctora patrocinante, que jamás se comunicó con la víctima, teniendo su número de teléfono y sus direcciones», dijo.

Agregó que llegar a este punto «y espero que mis colegas tomen conciencia de lo que está sucediendo, porque pareciera que todo se apuesta a un juego político. Quiero creer que son personas de bien y que no caerán en este juego macabro».

«Hay un material fílmico que contradice rotundamente a las versiones de las testigos. Es increíble que a las tres horas de realizarse la presentación civil haya estado en La Opinión Austral un medio de comunicación y que vaya casualidad, ese portal es uno de los dueños del vicegobernador. Me gustaría saber de dónde salió ese escrito, cuando se debe cuidar a la persona que fue agredida, a la supuesta persona que fue maltratada», señaló-

Indicó que «voy a dejar en claro que no tengo antecedente penal por ningún delito. Les pido que no cometa el mismo error que cometió hace tres días atrás. Por eso digo, nos estamos manejando por presiones mediáticas? O por un armado político? Cuál fue el apuro de realizar un sesión urgente con el objetivo final, para sacarme del juego. Obviamente».

El ahora despedido concejal señaló que «estoy a disposición de la justicia, como así también se puso a disposición mi pareja. Las cosas no son así, hay video que no son así. Los videos que están en la justicia son los aportados del local comercial, propiedad de mi hermano».

«Hay que ser cautos y responsables, acá no se tuvo en cuenta el daño que causaron en distintas familias con el objetivo de apartarme de la banca», aseveró respondiendo a la concejal Paola Alvarez.

Anticipó que «irá por vía judicial y penal contra las personas que hicieron un complot, hicieron un castillo de arena que hoy empieza a caerse. Voy a iniciar acciones legales contra los medios que publicaron cosas que no eran ciertas, que no tuvieron el recaudo de esperar a que la justicia se expida, contra la municipalidad porque lo que Usted mostraba señora concejal es revictimizar un caso y quiero que lo compruebe. Por eso me pongo a disposición de la justicia. Me pregunto cómo apareció el escrito de la denuncia civil en un diario. O lo filtró la letrada patrocinante o el Juzgado Civil. Dudo que la jueza a cargo realice este tipo de cosas y envie a las tres de la mañana, cuando es la misma jueza que libera un oficio informando a los distintos medios que por favor cesen con la publicación para resguardar a la supuesta víctima. Cosas que ustedes no hicieron. Valoro la decisión de la jueza».