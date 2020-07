Día D para los 4 equipos de Sinopec

Facebook Twitter

Caleta Olivia

«Hoy es el Día D para estos 4 equipos que ponemos en marcha», aseguró uno de los voceros institucionales de la compañía, «que por el escenario de pandemia que atraviesa el mundo, el país y la región, parecía que era algo difícil de lograr debido a las circunstancias del contexto, pero lo logramos, con el esfuerzo necesario de cada una de las partes involucradas, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, referentes sindicales y el sector privado.»

Sinopec Argentina pone en funcionamiento los cuatro equipos de torre que fueron anunciados el 10 de Junio del corriente año. Se trata de 2 equipos de Pulling y 2 equipos de Flush-By.

Ese nuevo equipamiento está destinado a realizar tareas de reparación en los pozos petroleros más productivos, buscando mejorar los tiempos y la eficiencia en la actividad. Al respecto, Claudio Vidal, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz aseguró que «conjuntamente con la compañía se están realizando los esfuerzos necesarios para cumplir con los objetivos de producción, acompañando siempre a cada uno de los trabajadores y priorizando su salud y seguridad». Se estima recuperar entre 70 y 80 m3/día de petróleo en los primeros 30 días, lo cual permitiría conservar en actividad los equipos que se estén levantando y los futuros equipos en la misma condición.

La reactivación de los equipos, en el marco de la nueva normalidad, se recibió con optimismo porque permite que más de 90 trabajadores directos e indirectos, puedan volver a las fuentes de trabajo, respetando todos los procedimientos necesarios de salud y seguridad.

Escenario adverso

La aparición de casos de COVID-19 en la Provincia de Chubut durante las dos primeras semanas de junio y a pesar del rebrote de los últimos días, luego de que se anunciara la reactivación de los equipos de torre, motivó a que Sinopec Argentina revisara en profundidad todas las prácticas y protocolos de prevención y contención del virus, de acuerdo con los rigurosos estándares establecidos por la compañía a nivel internacional.

En concordancia con ello, y con la información del cierre de las fronteras entre Chubut y Santa Cruz en el Golfo San Jorge, se limitaron las actividades interprovinciales, provocando la ralentización de la puesta en funcionamiento de los 4 equipos mencionados. No obstante, gracias a esa revisión exhaustiva, en la actualidad brinda la confianza necesaria para activar los equipos.

Sinopec reafirma su compromiso con el desarrollo económico de la región y su esfuerzo en pos de continuar aportando soluciones para hacer frente a la compleja situación actual.

Acerca de Sinopec

Argentina Sinopec Argentina Exploration and Production, Inc. es una subsidiaria de Sinopec International Exploration and ProductionCorporation (SIPC), compañía de origen chino dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas con operaciones en Asia, Europa, África y América.

En Argentina, Sinopec opera yacimientos de petróleo y gas en las provincias de Santa Cruz y Mendoza.