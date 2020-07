Belloni «Vamos a tener que empezar a convivir con el COVID-19»

Facebook Twitter

El Calafate

El jefe comunal de la villa turística, Javier Belloni, expresó «vamos a tener que empezar a convivir con el COVID-19, mucho más en localidades como la nuestra que dependemos de la actividad turística. Creo que en la etapa que viene mucho más que controlar quien entra o sale por un portal, vamos a tener que agotar esfuerzos en cuanto a medidas de bioseguridad y protocolos sanitarios». El intendente de El Calafate lo manifestó así en conferencia con sus pares y autoridades del gobierno provincial.

Belloni profundizó «nosotros seguimos de cerca los casos de otros países y ciudades del mundo que viven del turismo receptivo. En España e Italia estamos viendo que, con protocolos sanitarios estrictos, de a poco vuelven a abrirse al mundo. Estamos viendo que a nivel nacional la curva sigue creciendo y la verdad que no parece posible sostener un año de cuarentena. Por eso volvemos a plantear que necesitamos la reapertura del Parque Nacional los Glaciares y con ello, los alojamientos y demás actividades que hoy no pueden trabajar».

Entre los temas abordados, se planteó el malestar del gobierno de Rio Gallegos por las medidas adoptadas desde ciudades vecinas, que restringieron el acceso a sus localidades. En ese sentido Javier Belloni sostuvo «esta vez nosotros no tomamos medidas de restricción en cuanto al ingreso, pero me solidarizo con los intendentes que sí lo hicieron. Es muy difícil lidiar con la presión de la comunidad, que tiene preocupaciones lógicas cuando aparecen noticias como estas».

La conferencia virtual fue convocada por el gobierno provincial para dar a conocer a los intendentes el contenido del nuevo decreto que rige para Santa Cruz a partir del día de la fecha. Las medidas más importantes pasan por limitar la autonomía municipal en cuanto a toma de decisiones, ya que estas deberán ser sometidas a la consideración del jefe de Gabinete de Ministros que, a su vez, lo cotejará con el Ministerio de Salud y Ambiente, o con el de Producción según corresponda.

Se definió que quienes arriben a la provincia por motivos esenciales deberán ingresar con el permiso nacional y el provincial, que desde hoy será sometido a la autorización del gobierno de Santa Cruz. Por otra parte, tanto las actividades públicas como privadas deberán regirse por los protocolos sanitarios vigentes, o bien por los que se instruyan en el Anexo que prometieron acompañará el decreto.

El artículo 4° establece que el gobierno provincial controlará y podrá denunciar o sancionar el incumplimiento de las medidas anteriores. Además, se establece que el horario de ingreso a la provincia por Ramón Santos y otros pasos fronterizos, será entre las 8 y las 20, a excepción de urgencias médicas.

En el mismo instrumento se oficializa que los municipios y comisiones de fomento están facultados a establecer los horarios comerciales de apertura y cierre. Se ratificó que los gobiernos municipales podrán solicitar la apertura de actividades pendientes de reactivación a la jefatura de gabinete. El Calafate lo hizo en tres oportunidades de manera formal, sin obtener respuesta favorable.

Adicionalmente, se instruye a los municipios que monitoreen a quienes hoy ingresan a Santa Cruz desde otras provincias, con seguimiento y control. Esto en El Calafate ya se realiza, con el aislamiento obligatorio por 14 días en hoteles que designa y costea el municipio.

Todas las medidas están vigentes a partir de hoy según lo comunicó el Jefe de Gabinete de Ministros, Leonardo Álvarez.