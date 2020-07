Murúa: «blindemos la ciudad para cuidar la economía local»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Así lo manifestó el Concejal Murúa al referirse a los casos positivos de covid19 de Río Gallegos. También solicitó que se extremen los controles en Ramón Santos por la situación de Comodoro Rivadavia.

En relación a lo que se generó en las últimas horas con casos positivos en Santa Cruz, el legislador local solicitó de manera pública que desde el COE se deberían profundizar los controles para evitar que el virus llegue de nuevo a la ciudad y se tengan que tomar medidas que perjudiquen a la ya alicaída economía de los comerciantes.

«Llevamos más de 106 días de cuarentena orientada a la preservación de la salud de los habitantes que ha tenido sus efectos positivos y negativos», señaló el Prof. Gabriel Murúa, y agregó: «como positivo podemos resaltar que en Caleta Olivia solo hubo 6 casos de covid positivo importados, que llegaron a la ciudad y ya se han recuperado favorablemente».

Lo negativo, refirió: «es la realidad de los trabajadores autónomos y de los comerciantes que en estos tres meses se han fundido, despedido gente y se han enfrentado a deudas cuantiosas incluidos los impuestos municipales y provinciales quedando a la espera del desarrollo de políticas que favorezcan esa realidad económica que atraviesa una parte importante de nuestros comerciantes».

Casos

Por los casos sucedidos en Río Gallegos, «debemos blindar la ciudad, reforzar los controles de acceso y egreso de la misma pero no paralizarla económicamente», y añadió: «Caleta Olivia necesita seguir reactivando su economía para detener este efecto dominó que está generando una crisis económica que nos llevará mucho tiempo poder superar».

No es un enfrentamiento de salud contra economía, prosiguió el edil, «en nuestra ciudad pueden convivir por la realidad que hoy tenemos en relación al covid, pero es imprescindible que se redoblen los esfuerzos para evitar el ingreso nuevamente del virus y que la actividad económica empiece su lento proceso de reactivación para que no debamos seguir lamentando la pérdida de comercios y ampliando la población vulnerable que hoy necesita de un estado presente más que nunca».

Para finalizar, resaltó: «es un momento crítico, pero debemos tener una mirada que nos permita cuidarnos en nuestra salud y asimismo trabajar para que esta ciudad logre poner en marcha nuevamente la economía local», y agregó: «nuestra realidad es distinta a las demás ciudades de la provincia y debemos trabajar sobre esas particularidades».