José Avellaneda: «si todos tenemos que poner, que empiece Julián poniendo los balances del gremio»

Caleta Olivia

En los últimos días, reapareció en la ciudad el Secretario General del Soemco Julián Carrizo, ausente según sus dichos debido a la cuarentena por el Covid-19, que lo retuvo varado en la provincia de Catamarca, de la cual pudo regresar la semana anterior.

En declaraciones a distintos medios, Carrizo señaló «que todos tenemos que poner un poco», respaldando firmemente al intendente Cotillo, refriéndose a la situación del ámbito municipal, sueldos, aguinaldo, discusión salarial, como así también se expresó sobre el Censo Municipal, manifestando que a él tampoco le habían abonado el sueldo y lo pudo cobrar cuando volvió. Fustigando a quienes lo criticaron.

Acerca de los dichos de Carrizo y su postura, fue consultado el referente de la Agrupación Lucha y Dignidad Municipal José Avellaneda, quien señaló que «no sorprende a nadie que Julián Carrizo busque siempre ponerse del lado del Ejecutivo. Una cosa es tener diálogo o una relación institucional responsable y otra muy distinta es ser funcional», dijo.

Agregó que «cómo lo ha sido siempre, con este Intendente, con el anterior, es habitual ese manejo, del cual los menos beneficiados son los afiliados y el único él».

Avellaneda consideró además que «parece que fuera un secretario más del Gabinete de Cotillo, te diría que defiende más la gestión, que varios de ellos, pero su función es buscar soluciones para los problemas de sus afiliados, todos entendemos el contexto, pero también sabemos que el Ejecutivo Municipal para algunas cosas se olvida de la emergencia económica. Se otorgaron un aumento en plena pandemia, incrementan adicionales para sus cargos, contratan servicios con altos costos que no son prioridad, así no es parejo el esfuerzo que se pide, estas cosas no se pueden justificar o hacer la vista gorda cómo lo hace Carrizo».

Señaló que «en vez de enojarse con los reclamos de la gente, Carrizo tiene que ocuparse. Siempre la culpa es de los demás, hoy tenemos un gremio parado, inactivo, sin conducción, sin control, hasta sus propios secretarios le hacen reclamos en redes sociales a viva voz. Julián dice que todos tenemos que poner un poco, bueno que empiece él, poniendo los balances del gremio que no presenta hace 20 años», finalizó diciendo José Avellaneda.