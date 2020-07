Confirman 4 nuevos casos positivos de COVID-19 en Río Gallegos

Facebook Twitter

Río Gallegos

El Ministerio de Salud y Ambiente informa desde el inicio de la pandemia Santa Cruz registra un total de 55 casos positivos a coronavirus, de los cuales 51 negativizaron al virus. Hasta el momento, el número de casos descartados es de 1975 en todo el territorio santacruceño.

Hoy se confirmaron 4 nuevos casos positivos a covid-19 en Rio Gallegos y se descartaron 2 casos sospechosos de la capital santacruceña.

Desde el comienzo de la pandemia seis (6) localidades registraron casos positivos a COVID-19:

34 El Calafate (34 altas definitivas),

11 Río Gallegos (7 altas definitivas, 4 casos activos),

6 Caleta Olivia (6 altas definitivas),

2 Puerto San Julián (2 alta definitiva),

1 Pico Truncado (1 alta definitiva),

1 Puerto Santa Cruz (1 alta definitiva)

Informe epidemiológico:

Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia.

– AL DÍA DE HOY SANTA CRUZ NO REGISTRA TRANSMISIÓN COMUNITARIA.

– Los casos: 18 son importados y 36 por contacto estrecho con casos COVID-19 positivo. Un caso en estudio.

– La edad promedio de los casos es de 42 años

– En relación con distribución por sexo el 61% (35) son hombres; y el 39% (20) mujeres.

– En la provincia hay un total de 51 altas definitivas

– La cantidad de Test realizados 2030

Recomendaciones

Toda persona que haya concurrido al supermercado ubicado en Corrientes y RN 3 en Río Gallegos entre los días 26 de junio y 3 julio deberá estar atento a la presencia de:

Fiebre (37.5°C o más)

Tos

Dolor de garganta

Dificultad respiratoria

Falta del gusto y del olfato reciente aparición.

En caso de presentar alguno de estos síntomas, comuníquese al 107, posteriormente será contactado con el servicio médico que evaluará cada situación en particular.

Siempre recordar

Medidas de distanciamiento social: mantener distancia mayor a 2 metros con otras personas, no se salude en la mejilla, 1 persona por ascensor.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón (es eficaz para eliminar SARScoV-2) o, en su defecto, use alcohol en gel.

Evite la contaminación de boca, nariz y ojos: no tocarse la cara.

Uso de Tapabocas: cuando se concurre a lugares públicos y el distanciamiento social es difícil de mantener. Siempre posterior al uso recordar lavarse las manos.

Definición de contacto estrecho

Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. Convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

Acciones ante contactos estrechos

-Se indicará aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto deberá tener un mail y teléfono para que sea localizado en forma diaria por equipo de salud del Hospital local.

-Las autoridades sanitarias deberán realizar un monitoreo diario durante 14 días signos y síntomas (incluida fiebre, tos o dificultad para respirar).

Acerca del lugar de cuarentena:

Evitar salir de la habitación, manteniendo la puerta cerrada, o bien de la casa si la persona se encuentra solo/a.

No recibir visitas durante el período de aislamiento, excepto eventuales controles de salud.

Ventilar los ambientes de la casa, al menos una vez al día.

Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel o con el pliegue del codo y lavarse las manos en forma frecuente.

Si la persona comparte la vivienda, deberá utilizar barbijo quirúrgico cuando vaya al baño.

Utilizar alcohol en gel, pañuelos descartables y procurar contar con un cesto de residuos de boca ancha con tapa en tu habitación.

Utilizar utensilios de uso individual, al igual que los productos para la higiene de manos como el jabón o la solución hidroalcohólica.

La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. debe ser de uso exclusivo y cambiarse frecuentemente (al menos cada 3 días o si está visiblemente sucia), evitando sacudirlas.

Disponer, en lo posible, de un sistema de comunicación por vía telefónica o equivalente para comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la habitación.

Evitar el contacto estrecho con animales domésticos, en caso de compartir la vivienda.