Troncoso se reunió con representantes de los gremios de gastronómicos y vigiladores.

Caleta Olivia

Este mediodía, el Presidente del Concejo Deliberante Miguel Troncoso mantuvo una significativa reunión con representantes gremiales de los sindicatos de los trabajadores de la Gastronomía y la Vigilancia de la Zona Norte.

En una importante mesa de trabajo, el Secretario General del Sindicato de Gastronómicos Gustavo Donato y Ariel Farías Secretario Gremial del Sindicato de Vigiladores, le explicaron al edil los detalles del esfuerzo mancomunado que realizan entre los dos gremios para lograr sostener las fuentes laborales y a su vez proteger a todos los trabajadores bajo su órbita en estos tiempos de pandemia y crisis generales.

Asimismo, puntualizaron el importante despliegue que están realizando para controlar rigurosamente el cumplimiento efectivo de la Ley 3141 por parte de las empresas mineras, la cual exige el 70% de mano de obra local, y también de los estrictos protocolos que se están implementando para el control y resguardo de los trabajadores con respecto al COVID-19.

70/30

Por su parte, el Presidente del Cuerpo Legislativo les aseguró estar preocupado por las constantes denuncias y reclamos que le llegan por parte de trabajadores que sostienen que la ley 70/30 no se estaría cumpliendo como corresponde, por ello les agradeció el compromiso de velar por su total cumplimiento y que si se logra demostrar que no es positiva las respuestas por parte de las empresas mineras de la zona, se deberán implementar las denuncias y sanciones correspondientes.

Vale recordar que se está cumpliendo un año de la última modificación de la Ley 3141 la cual establece que las empresas deben contratar un 70% de mano de obra local con tres años de residencia en la provincia (antes era con dos año). Además, se establecen multas para quienes no lo apliquen, donde se aplicarán sanciones y procedimientos en el Pacto Federal del Trabajo.

La ley alcanza a las empresas de explotación minera, pesquera e industrias asentadas en la provincia y evita que éstas puedan utilizar su domicilio legal para registrar a sus trabajadores como residentes cuando no lo son.