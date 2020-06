Exigen la separación del cargo del concejal Emilio Maldonado por una denuncia de abuso sexual hacia su hija de 9 años

Facebook Twitter

Río Gallegos

Desde ayer se conoció en redes sociales una denuncia pública de una mamá, advirtiendo el abuso sexual hacia su hija de 9 años por parte del actual presidente del Concejo Deliberante Emilio Maldonado.

El plenario de trabajadores del Partido Obrero y los Concejales del interbloque UCR – CCARI -UNIDOS del Concejo Deliberante de Río Gallegos, ante la grave denuncia hecha pública contra el Concejal y Presidente del Concejo Deliberante Emilio Maldonado, exigen a la Justicia la urgente investigación y esclarecimiento de la misma que involucra a una menor.

En tanto, en la mañana de este sábado trascendió que tras ser denunciado por presunto abuso de una menor de nueve años, y tras las declaraciones del intendente Grasso, el edil Maldonado decidió pedir licencia a su cargo hasta tanto se conozca la resolución de la Cámara Gesell.

Desde el Partido Obrero aseguraron que «la mujer advierte en su publicación: «el viernes 19 de junio de 2020, alrededor de la 1 de la madrugada mi hija mayor entró en una crisis de llanto y comenzó a rasguñarse las rodillas, y me decía que sentía mucho miedo y vergüenza de lo que pudiera llegar a pasar, con lágrimas en los ojos me confesó que ese amigo incondicional la tocaba».

A quien se refiere Roxana, la mamá de la menor, es a Emilio Maldonado, a quien conoce hace tiempo por compartir la militancia en la Unidad Básica «Saber que se Puede», que dirige Pablo Grasso, actual intendente de Río Gallegos.

La denuncia fue hecha en la Comisaría de la Mujer y llevada por jurisdicción a la Comisaría Sexta. Allí, a pesar de haber dado declaración a la policía, no llevaron adelante ningún tipo de protocolo para este tipo de denuncias ni llamaron a un médico para que la revise.

Ahora Roxana exige con razón, una urgente cámara Gesell para su hija y que de esta manera se prueben sus testimonios y sea protegida de los ataques políticos de quienes mantienen una actitud de encubrimiento para el edil.

En esta línea, en las últimas semanas se ha puesto en tela de juicio a los más vulnerables, los niños, mediatizando un falso síndrome de alienación parental (SAP) el cuál no existe y está cuestionado por todas las asociaciones científicas existentes y que es usado para encubrir y justificar el abuso y violación de niños.

«Rechazamos estos falsos argumentos que es letra oficial para el Estado y la Iglesia, para encubrir abusadores, contra esta concepción está la lucha del movimiento de mujeres y diversidades para terminar con un régimen que hunde sus cimientos en una niñez abusada y hambreada», señalaron desde el Plenario de Trabajadoras.

Además reclaman al Concejo Deliberante de Río Gallegos la separación preventiva del cargo al concejal Emilio Maldonado del Frente de Todos, y actual presidente del cuerpo legislativo, una decisión política necesaria para resguardar al testimonio de la víctima y su integridad, para verdaderamente luchar por sus derechos y no revictimizarlas. No se deben mantener en el poder a quienes son denunciados.

Asimismo exigen «que el concejo deliberante se pronuncie contra el abuso sexual y contra toda forma de impunidad reclamando justicia para las víctimas y cárcel a los responsables» y «que la justicia acelere los pasos legales para la investigación y determinar las responsabilidades del Concejal».

Por su parte Daniela D’Amico, Pedro Muñoz y Leonardo Roquel concejales de la UCR; C.C.ARI del Interbloque Unidos solicitaron que deben adoptarse todas las medidas de protección y contención profesional psicológica a la menor involucrada y a la familia.

«El abuso sexual constituye una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia», expresaron a través de un comunicado de prensa.

«Desde el punto de vista institucional, solicitamos una sesión extraordinaria en carácter de urgente para que se proceda a la separación preventiva e inmediata del cargo al concejal denunciado, a efectos de evitar cualquier interferencia en la investigación o presión a la Justicia», indicaron.