Vecinos de Cañadón Seco aclaran sobre procedimiento realizado donde incautan droga

Cañadón Seco

Lucia Lázaro y Bernabé Lázaro, residentes en Cañadón Seco aclararon sobre los hechos en los cuales se vieron involucrados en un procedimiento realizado por personal de Gendarmería Nacional, donde hallaron un kilo de marihuana en el camión en el que viajaban.

En una carta emitida a La Prensa de Santa Cruz y en el cual se les otorga el derecho a réplica sobre la nota publicada aclararon que «es comento que realizando nuestros viajes de rutina de carga de mercadería en el transcurso del viaje tenemos la costumbre de alzar viajeros que suelen realizar el famoso (dedo) para llegar a sus destinos».

Indicaron que «en esta oportunidad regresando a nuestro destino hemos alzado a dos individuos en el camino, uno de ellos eran un policía que se bajó en su destino. A unos pocos kilómetros alzamos a un hombre que hacia destino en Río Negro, el llevaba varios bolsos como equipaje, por lo cual le dimos el lugar de que los ponga dentro de la caja de carga del camión ya que el viaje era largo y el espacio de la cabina es poco».

«Al recorrer la ruta tuvimos un problema por algunas cosas que se nos desaparecieron de la cabina, por tal motivo discutimos y decidimos bajarlo para no seguir con el inconveniente. Mi hermano le bajo sus pertenencias sin darse cuenta que se había quedado una bolsa a un costado de la carga».

«Una vez llegado al control fitosanitario de bahía blanca procedemos a la entrega de la documentación pertinente de la carga transportada y a los controles de rutina. (Donde se encuentra esta bolsa por encima de la mercadería y no dentro de unas de las bolsas como dicen)».

Aseveraron que «quiero aclarar que somos personas de trabajo y con deudas como muchos, pero nunca se nos ocurriría realizar una cosa así ya que somos mayores y con responsabilidad social. Gracias a Dios no tenemos «antecedentes». Como así también quiero dejar en claro que no se realiza ningún tipo de detención o decomiso de mercadería, dejándonos viajar, ya que todo concuerda con lo dicho, y que hay cámaras en tramos de la ruta. Todo en poder de la justicia».

«Todo esto está en investigación, queda clara la mala intención de algunos sectores al publicar esta mal informada noticia», manifestaron y agradecieron a «Gendarmería y Senasa de Bahía ya que fuimos bien atendidos».

«Dios quiera que se haga justicia !!!!!», señalaron Lucia y Bernabé Lázaro sobre la situación que vivieron.