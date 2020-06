Gabriel Murúa: «No voy a apoyar un decreto que vulnere los derechos de los trabajadores»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El Concejal Gabriel Murúa dejó plasmada su postura en relación a los hechos acontecidos ayer en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante; señaló que seguramente era necesario conocer la situación de cada uno de los empleados municipales, pero que la retención de los haberes para quienes no realizaron el censo por X cuestión es indebida.

También refirió a una serie de inconsistencias que tiene el decreto ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante; fue el edil quien mocionó para que el Decreto del Ejecutivo que refiere al censo pasara a comisiones para un mejor análisis, iniciativa que fuera acompañada por los concejales Juan Carlos Juarez y Cristian Bazán.

En este sentido señaló que los trabajadores del Cuerpo a quienes se les retuvo el sueldo, pero que finalmente realizaron el Censo, todavía no cobraron sus sueldos.

Postura

Al momento de fundamentar su postura de por qué considera que el decreto del Ejecutivo Municipal no se podía abordar sobre tablas y que el oficialismo lo aprobara sin mayores objeciones, el concejal Gabriel Murúa señaló que el decreto fue publicado en el boletín oficial el 19 de junio cuando el censo ya había concluido y los sueldos se habían retenido; «entre los 170 trabajadores que no cobraron se encuentran derivados, vecinos que quedaron varados en otras provincias y muchos que por cuestiones de salud ante esta pandemia no querían salir de sus casas, por eso considero que la retención es indebida, mas allá de las irregularidades mismas del decreto. Pero que quede claro que no avalo que alguien cobre y ni siquiera vive en la ciudad».

Asimismo señaló que en el artículo 1 se hace mención a que el censo del personal municipal se extendería por el plazo de 180 días, prorrogable una vez por el mismo plazo, «es decir que los plazos concluirían en el mes de agosto y sin embargo le retuvieron el sueldo de mayo a los trabajadores que no lo hicieron, lo que significa una decisión a priori ilegal», y agregó: «considero que esta medida es mas una caza de brujas, que una decisión de conocer la situación de carpeta de cada uno de los empleados municipales. Pero reitero que creo oportuno realizar un censo».

Medida

Finalmente manifestó que otro de los puntos que objeta de la medida es que en el contexto que nos encontramos con una pandemia y con medidas promovidas desde el propio estado comunal con la consigna QUEDATE EN CASA, «los citaron a los empleados cuando muchos tienen inconvenientes de salud, otros tienen miembros de su familia con problemas de salud y no querían exponerse, y así un montón de cuestiones mas», y aseveró: «creo que se podría haber esperado hasta tanto esta situación este superada para hacer el censo».

En este contexto aventuró que espera que sus pares en la Comisión de Legislación General y Reglamento Interno puedan atender todas estas dudas, «que no solamente tengo yo, sino la mayoría de los empleados municipales», y le hagan las modificaciones pertinentes al Decreto del Ejecutivo.