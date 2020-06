«El Roña Castro dejó nocaut a Liliana Toro, diputada caletense que mocionó pasar a comisión la ley «Locomotora» en la Legislatura

Facebook Twitter

Río Gallegos

Los diputados de Santa Cruz deben debatir una ley provincial que contempla que se le pague un sueldo a deportistas que alcanzaron destacados logros de nivel internacional.

El nombre del proyecto hace referencia al boxeador Jorge Locomotora Castro, quien llegó a tener un titulo mundial.

La idea es del diputado José Luis Garrido o del partido SER que conduce el petrolero Claudio Vidal.

El proyecto fue presentado en la ultima sesión y su autor esperaba que fuera tratado en el recinto en la reunión de este jueves, pero no contó con los votos suficientes.

Los impulsores de la iniciativa acusaron a la diputada caletense Liliana Toro de tirar para atrás, enviándolo a comisión retardando su tratamiento.

El boxeador Castro dijo: «hoy me desayuné con la ley locomotora de la provincia de Santa Cruz que no fue aprobada por una diputada de mi pueblo que es Caleta Olivia. Se llama Liliana Toro y dijo que no sabía que logros tuve en mi carrera jajaja», expresó el ex campeón del mundo de boxeo en su red social de facebook.

Agregó que «siempre está el dicho nadie es profeta en su ciudad. Lo más lindo que es de mi partido político».

Jorge Locomotora Roña Castro escribió además en facebook: «Señora diputada, tenés que hacer las cosas que yo hago de corazón no soy político como vos qué está sentada en una banca y decís cosas como la que dijiste. Que no sabe que logro hice yo por mi provincia. Sos una cara rota. La semana pasada me saludaste en la cámara de diputados y me dijiste hola Roña. No puedo creer que haya parado a todos los diputados de la provincia lo aprobaron y vos qué sos de mi pueblo no lo aprobaste. Seguro que querés fama si fama querés yo te voy hacer famoso espera el vuelto que voy a empezar hablar. A partir de ahora de vos gracias igual jajajaja si no te acordás, este fui yo», manifestó sarcásticamente en su red social Jorge Fernando Castro.

Dirigente

En tanto, el dirigente deportivo Eric Silva publicó una nota en su facebook en la que titula «perdonala Jorge, no sabe lo que hace… (sic)»

Expresa que «cuando leí la noticia no lo podía creer, pero viniendo de los representantes (funcionarios políticos = empleados del pueblo) en la provincia que venimos teniendo ya no me extraña nada».

Mientras referentes del deporte nacional promueven la promulgación de la «Ley Locomotora» nosotros (los caletenses) estamos en boca de todo el país porque a la diputada Toro se le ocurrió «trabar» la ley.

Indica que «aparentemente el argumento es económico porque el proyecto fue enviado a la Comisión (de Presupuesto y Hacienda de HCD) que ella preside, yo me pregunto: querrá ser más papista que el Papá? habrá leído los fundamentos de la misma? Cuantos deportistas que han llegado al máximo nivel como lo es un «Campeón Mundial» cree que van a tener que solventar las arcas provinciales si piensan dar el equivalente a un mísero sueldo de un empleado de la Administración Pública ex-Ley 591? No son ni 10,ni 100 ni «1840» los que acreditaran condiciones para distinguir con este cargo honorífico que se pretende otorgar, me atrevo a decir que ese monto se paga con mucho menos dinero que un aumento que se suelen dar los mismos políticos en cuanta oportunidad tienen de hacerlo. En realidad, son muy pocos por no decir que veo solo a Jorge «El Roña» Castro en esta, pero que además no lo cobraría por tener su trabajo en BA».

«No voy a entrar en detalles sobre la trayectoria y extensa carrera de nuestro «Deportista Emblema» como lo considero a Jorge, que ha hecho conocer no solo a Caleta Olivia, sino a su provincia y el país en el mundo entero, sin el ánimo de comparar su trascendencia ha superado a cualquier actor de la vida social, cultural y política de nuestra provincia, y además porque lo poco o mucho que ha logrado en la vida lo hizo trabajando con los puños que es lo que mejor sabe hacer o sea, nadie le regaló nada se lo ganó solito», señaló.

Agrega que «llamo a la reflexión a la diputada y espero que se dé cuenta que en estas cuestiones el dinero pasa a un segundo plano, el proyecto es ejemplificador porque en el país ya se habla de esta ley que impulsa el reconocimiento no solo a los boxeadores sino a deportistas de otras disciplinas y que seguramente tendrá sus versiones en el orden nacional».

«Si bien la ley no es propiciada por nuestra representante agradezco a los diputados José Luis Garrido, María Rocío García, Nadia Lorena Ricci y Miguel Farías por la iniciativa y espero que pronto la «Ley Locomotora» sea promulgada».

«Este texto no debió ser escrito, era hasta innecesario pero duele que Caleta sea una «contranoticia» cuando deberíamos estar celebrando estas ideas, así que me vi en la obligación de dar mi opinión. Disculpenme.»