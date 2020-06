Camionero que transportaba un kilo de marihuana entre bolsas de papas tiene domicilio en Cañadón Seco

Facebook Twitter

Buenos Aires

Efectivos de Gendarmería Nacional, del SENASA y personal REGENCIN detuvieron en el control fijo «Villarino» detuvieron a un camión de carga que transportaba 500 bolsas de papas con destino a Pico Truncado, y descubrieron entre la mercadería poco más de un kilo de marihuana.

Fuentes cercanas a ka investigación detallaron que el conductor del camión fue identificado como Bernabé Lázaro y viajaba en compañía de Lucia Lázaro, ambos con domicilio en una vivienda ubicada en la calle Caimancito en la localidad santacruceña de Cañadón Seco.

Desde la fuerza federal se informó que el camión Mercedez Benz, modelo 693, fue interceptado en el puesto de control fijo «Villarino» sobre la ruta nacional 3, en el kilómetro 714 en provincia de Buenos Aires.

Según se informó la unidad, afectado al servicio de transportes de cargas había partido de Mar del Plata y se dirigía a Pico Truncado, donde se estima tenían previsto descargar la mercaderia.

En el control se constató que parte la carga carecía de rotulo correspondiente, labrándose un acta de infracción por parte del personal del SENASA.

Asimismo hallaron en la parte anterior de la caja del rodado, entre bolsas de papas, un cuatriciclo y una bolsa de residuos de color negro, que no guardaba relación con la carga declarada.

Al solicitarles la documentación correspondiente del cuatriciclo, el conductor del camión manifestó no poseer la misma en el lugar.

Sin embargo de la verificación efectuada sobre el número de cuadro y motor estampados como así también de solant efectuada no surgieron novedades.

Droga

En tanto, extraído la bolsa de nylon y en su apertura hallaron cuatro bolsas de cierre hermetico (ziploc) conteniendo, su vez, dos envoltorios de nylon transparente cada una.

En su interior observaron una sustancia vegetal verde semi-compacta de símil características a cannabis sativa, la que sometidas a un test primario de orientación respondió cromáticamente para positivo para marihuana.

Realizado el pesaje arrojó un peso de 1034,5 gramos de dicha sustancia.

Finalizado el procedimiento, previa notificación al Juzgado Federal de primera instancia 2 de Bahía Blanca, a cargo de la doctora María Gabriel Marrón, secretaria penal 6 a cargo de la doctora María Paula Rigantti, dispusieron el secuestro de la droga y la fijación de domicilio del chofer y su acompañante.