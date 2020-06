76° aniversario de Cañadón Seco: Soloaga convocó a «construir un plan estratégico hidrocarburífero y energético para la Santa Cruz que viene»

Facebook Twitter

La fecha de nacimiento de Cañadón Seco, 26 de junio de 1944, es coincidente al descubrimiento del petróleo en el entonces territorio nacional que más de una década después conformaría la provincia de Santa Cruz.

Debido a las restricciones preventivas a la pandemia del COVID 19, esta vez no se realizaron actos populares masivos y la tradicional ceremonia en el sitio donde YPF perforó el histórico Pozo de Observación N° O12, se representó este mediodía con una gigantografía iluminada en el Centro Cultural.

La asistencia fue limitada a pocas personas, procurándose que mantuvieran el distanciamiento social y las visitas más notorias recibidas por Presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Marcelo Soloaga, fueron el vicegobernador Eugenio Quiroga; el Secretario de Gobierno y el diputado por el municipio de Las Heras, Mauricio Gómez y Hernán Elorrieta; el ex intendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares, el Presidente Comunal de Koluel Kaike, Tomás Cabral y el referente de Caleta Olivia del Sindicato Petrolero Santa Cruz, Pablo Carrizo.

El jefe comunal anfitrión fue el único orador del acto en el que rindió homenaje a los obreros ypefianos que protagonizaron la histórica epopeya, por quienes se realizó un minuto de silencio y se colocó el farol de luz que representa la luz eterna en la memoria de la población, junto a la gigantografía que perpetúa sus figuras en también histórico equipo de perforación Rotary 23.

Asimiló se dio lectura a una resolución de la Legislatura por la cual se declaró de Interés Provincial la fecha evocativa, en tanto que por una normativa local, la comuna resolvió otorgar un bono especial de 15 mil pesos para todos sus empleados como reconocimiento al esfuerzo y compromiso aniversario en su cotidiana tarea.

Asimismo, se anunció el llamado a licitación de otras cuatro viviendas familiares cuya construcción será financiada por la comuna y con un prepuesto de algo más de 14,8 millones de pesos.

Vale señalar que en las últimas horas de ayer se procedió a dejar inaugurada una actualización del mural paisajístico de la localidad y esta noche se difundirá a través de una plataforma virtual un festival artístico con la actuación de solistas, conjuntos de diferentes géneros musicales y cuerpos de danza tanto de orden local como regional y nacional.

Llan estratégico, escultura y bastón de mariscal petrolero

En su discurso, luego de recibir numeroso presentes recordatorios por parte de los invitado especiales, el jefe comunal convocó a «todos los actores fundamentales de la sociedad santacruceña a la construcción de un plan estratégico hidrocarburífero y energético para la Santa Cruz que viene, destinado a proteger el recurso de los hidrocarburos para garantizar desarrollo, crecimiento y transformación», señaló enfáticamente.

En ese contexto les recordó a las operadoras de yacimientos que operan en esta provincia que el petróleo no es de ellas sino que pertenece a los santacruceños, a modo de exigirles que respeten las cláusulas contractuales de inversiones y otros compromisos.

Por otra parte, anunció que dará curso a la propuesta de un vecino consistente en emplazar en un cerro aledaño una escultura que represente una imagen religiosa, la cual será «el Cristo de los Petroleros» para proteger a los trabajadores de esa actividad y a la sociedad toda, como así también el recurso natural de esta tierra.

Asimismo, hizo propicia la ocasión para presentar el modelo del «bastón de mariscal petrolero» como símbolo de sentido de identidad y pertenencia y protección del recurso más importante de Santa Cruz, diseñado por el propio Jorge Soloaga y materializado por el trabajador metalúrgico ex ypefiano Carlos Miranda, emblema que se otorgará en reconocimiento a quienes protagonicen hechos o actividades significativas a favor de la comunidad.

En los pasajes finales de su alocución, Soloaga dijo que todos los que hoy tienen responsabilidades políticas e institucionales deben hacer prevalecer el sentido de identidad y pertenencia que otras generaciones comenzaron a construir hace 76 años, porque el futuro es de los jóvenes de este tiempo.

En ese sentido advirtió que si no lo hacen, la sociedad y la historia se los demandará con dureza ya que como referentes de un Estado tenemos la obligación de proteger un recurso estratégico de Santa Cruz y de su gente y cuidar las banderas nacional y provincial.