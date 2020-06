Por disturbios suspenden la sesión del Concejo

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La sesión 536 del Concejo Deliberante se suspendió esta mañana debido a incidentes que se produjeron en la Unión Vecinal del barrio Parque, lugar donde estaba previsto el desarrollo de la misma.

Empleados del Concejo, se manifestaron reclamando el pago de sueldos de al menos siete trabajadores, que no fueron cesanteados y la comuna no les abonó sus salarios. A ellos se sumaron personal que habían sido contratados y habrían recibido la promesa de renovarles sus contratos y otros se manifestaron por haber recibido puestos laborales durante la campaña.

El orden del día tenía 24 proyectos, más otros que se presentarían sobre tablas, se aguardaba una sesión intensa.

Los concejales habían comenzado a debatir sobre los resultados del Censo Municipal, que afectó a, además de quienes no se presentaron porque no residen en la ciudad y cobraron indebidamente sueldos incluso por años, derivados por cuestiones de salud y trabajadores que prestan servicios pero no realizaron el censo.

Ante el pedido del edil Christian Bazán del bloque unipersonal Compromiso hacia el Futuro de dejar pasar a cinco manifestantes (trabajadores del HCD cuyo sueldo no fue abonado), se realizó un cuarto intermedio.

Aunque el Presidente del concejo Miguel Troncoso ya había anunciado la fecha de pago, se les iba a informar personalmente que a más tardar mañana tendrían sus sueldos acreditados.

El inconveniente fue que se sumaron otros manifestantes (por supuestas promesas electoralistas) no autorizados a entrar, cuyo ingreso intentó frenar sin éxito la fuerza policial.

Ante la postura de los trabajadores y manifestantes de no retirarse hasta obtener respuestas, se determinó levantar la sesión.

Hubo fuertes intercambios de palabras entre concejales ya que debido a esta situación fue imposible continuar. (Fuente: En Altavoz)