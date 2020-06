Nota de opinión: ¡Argentina, tiene que dejar de sufrir las descentralizaciones!

Facebook Twitter

Por Nicolás Fernández

Como es posible construir un país de tanta diversidad cultural, ideología y geográfica sino podemos pensar en la descentralización y renovación de las áreas.

Países como Brasil, Turquía, Australia y mismo Estados Unidos trasladaron sus centros políticos/estatales para fortalecer nuevas áreas de crecimiento y en ningún caso eso significo perdidas, todo lo contrario, se fortalecieron las antiguas áreas y crecieron las nuevas.

¿Por que caemos en la simpleza de pensar que si movemos el control de un área esta pierde la potencia? En Argentina convivimos con ideas antiguas, casi previas al renacimiento, egocéntricas, basadas en que el sol gira alrededor de la tierra. Entonces matemos a Galileo para descubrir 100 años después que tenia razón. Argentinos una sociedad que, aunque diversa piensa que Dios vive en Buenos Aires contribuyendo así a un paradigma geocéntrico.

Si nosotros que nacimos en el interior no podemos empezar a construir una idea descentralizadora entre nosotros mismos, entonces estamos condenados a ser periféricos. Es nuestra tarea apoyar e incentivar la descentralización. Quizá de esta forma cada localidad, cada región, cada provincia encuentre una nueva identidad propia, en lugar de querer parecerse a otra.

Descentralizar es un paradigma que termina con un estado paternalista (central), para devolverle el poder a cada ciudadano a cada lugar pequeño o grande del país.

Pero hasta acá es solo poesía, la descentralización traerá riquezas económicas, afianzar la identidad regional, promoverá el turismo, desarrollara áreas (o no), contribuirá a que los mas jóvenes decidan no migrar.

Reflexión

Quiero invitar al pensamiento, a la reflexión profunda de como los pequeños actos hacen a los grandes cambios. «Comodoro Rivadavia pone en juego un espacio, por que cree que esta en juego ese espacio».

Para mi forma de ver las cosas, Comodoro Rivadavia es y será un eje dentro de la línea de petróleo del país, y es tanto lo que aprendió siéndolo, que con este cambio puede enriquecerse aun mas. Compartiendo ese conocimiento, duplicando sus estructuras, multiplicando sus servicios, aportando gente e incrementando su capital.

La regionalización nos favorece a todos, el crecimiento económico nos favorece a todos, pero el mayor resultado esta en la comprensión de la simple idea del trabajo en conjunto.

Nada ni nadie, ni ninguna decisión pueden robarte la identidad.

Un Argentino que lleva 20 años viviendo en China, sigue siendo Argentino, y aunque se naturalice Chino, seguirá siendo Argentino.

El desafío para Chubut será renovarse, ser mejores y multiplicarse. El desafío para Santa Cruz será estar a la altura de las circunstancias. Siempre a la sombra del buen trabajo que hizo Chubut.

Pero la verdad profunda residirá siempre en construir una sociedad de personas que se sienta fuertes mas allá de las circunstancias.

Una sociedad que entienda que crecer duele, implica sacrificios, independencia, pero que al final del camino siempre es lo mejor.

Compañeros de Chubut, crezcan. Por que si lo hacen los haremos nosotros en Santa Cruz.

La búsqueda de toda sociedad debería ser que al final del camino todos seamos mejores.

Cuando hay gestiones que trascienden lo cotidiano

No hace muchos años Cañadón Seco tenía una sub administración de YPF, a su alrededor se levantó una ciudad, donde se podían distinguir grandes construcciones que aun hoy perduran.

Allí vivían los administradores de la empresa estatal, también se construyeron muchos barrios donde se radicaron las personas que trabajaban en la zona en forma directa o indirecta para la entonces YPF estatal.

Durante muchos años la zona norte de santa cruz, particularmente esa población tuvo las mejores áreas de servicios a la comunidad de la región.

La vida social de la localidad de Cañadón Seco era muy importante y daba a la zona un complemento ideal, sin dejar de nombrar el barrio de Gas del Estado, que era «casi» lo que hoy se conoce como barrio cerrado. Perfectamente ordenado y con mucho colorido, que daba a los visitantes la idea orden y progreso.

Con el tiempo YPF se fue de la zona norte trasladando toda la administración a Comodoro Rivadavia, pese a que la actividad estaba siendo desplegada quizás con más intensidad que antes en la provincia, de donde emigraban.

Cañadón Seco no supo transformarse o mantenerse, quizá por que Cañadón Seco era también una ciudad de inmigrantes acostumbrados a moverse y sin arraigo, eso hizo que lo que era un complemento ideal para la vida social y cultural de la zona fuera una especie de peso, pues las casas dejaron de estar habitadas, los ingenieros y personal técnico.

Desde entonces, esa ciudad, nunca fue la misma, su vida social se apagó. Pese a los grandes esfuerzos que en la actualidad hace para mantenerla erguida y digna, un muy buen dirigente de la política de zona norte como Jorge Soloaga un ex Ypefiano orgulloso de su historia y luchador como pocos.

Muchas veces se discutió porque los que trabajaban en las Heras, Los Perales y en sus alrededores, viajaban al final de sus jornadas hasta Comodoro Rivadavia, con lo ilógico que ello suponía, en horas de viaje, saturación de rutas, riesgos de accidentes, gastos etc. En lugar de instalarse en sus zonas de trabajo cotidiano.

Cuantas veces se cuestionó que los que administraban la explotación en Santa Cruz, viajaran a las zonas de trabajo, consumieran lo necesario y cumplido su horario de trabajo, regresaran a la ciudad de Comodoro, donde sus familias estaban radicadas.

Siempre dije y muchas veces lo plantee formalmente fundamentalmente en la administración de la familia Ezquenazy que era un despropósito que el personal de conducción de la firma no se involucraran en la vida de los habitantes de Las Heras, que no se preocuparan por su educación, por la higiene y seguridad de la zona, que no se preocuparan por el estado de contaminación de los campos petroleros y que ello solo se revertiría, sin en lugar de viajar a zonas más desarrolladas y mejor condicionadas, colaboraban con el desarrollo de las zonas en donde trabajaban.

Nunca se logró nada mas que algún tibio ensayo, que frente al primer conflicto gremial fue excusa suficiente para cerrarlo.

Hoy debo decir que estamos frente a un acto de gobierno que pone una bisagra en la zona norte, la gobernadora de la provincia ha logrado que se realice un acto justo, equitativa y absolutamente racional, como colocar la administración en el lugar de explotación.

Tal vez la pandemia, la reacción política de algunos funcionarios que están en contra de la medida o la pelea por algún tema de agenda policita, impida dimensionar el gran acto de gobierno que estamos viviendo y por ello, que la urgencia no nos prive de visualizar el acto de gestión más trascendente para la región de los últimos años.

Pues bien llego la hora de poner un poco de equilibrio, no es más que eso.

Felicito a nuestra gobernadora, hoy más que nunca pueden los medios de prensa repasar lo que se había logrado en esos años producto de políticas estatales y de tantos luchadores para que la historia se mantenga viva y se pueda en base a ello valorar en toda su dimensión la gestión lograda a nivel gubernamental, eso nos permitirá visualizar que se hizo y cuanta importancia tiene que una dirigente como la gobernadora tenga un equipo de gobierno que hace de la gestión un verdadero proceso hacia el crecimiento regional muchas veces proclamado y siempre pendiente. A no dudarlo estoy destacando, un acto de gobierno que trascenderá esta gestión y muchas otras.