Nadia Ricci: «lo importante es poner los recursos cerca de los vecinos»

Río Gallegos

La diputada radical habló sobre los cambios en la ley de coparticipación y dijo que lo importante es que se genere un nuevo sistema de reparto de fondos que esté orientado a ayudar a los vecinos de toda la provincia, cumpliendo lo que marca la Constitución.

«Tenemos que darle autonomía a las Municipalidades, esto no es algo raro ni complejo, tiene que ver con poner los recursos cerca de los vecinos para que puedan solucionarse los problemas y mejorar la vida de cada uno de los habitantes de Santa Cruz», sostuvo.

La Legisladora remarcó que son las municipalidades las que conforman la primera ventanilla de atención para los vecinos y es ahí se deben poner los recursos.

Ricci enfatizó en que hoy el Gobierno Provincial concentra cerca del 80% de los recursos y que eso debe cambiar.

«Desde la UCR propusimos hace ya mucho tiempo duplicar los índices para llevar al doble la masa coparticipable; esto quiere decir aumentar los fondos que reciben las municipalidades para que puedan hacer frente a las demandas y generar obras en cada ciudad para transformar y crecer», remarcó Ricci.

Por otro parte, la Diputada comentó que las autoridades locales tienen pocos recursos y no pueden enfrentar los desafíos que representa la realidad, dejando a los ciudadanos, en muchos casos, sin respuesta a sus problemas.

«Hoy las decisiones se concentran en el Gobierno Provincial que es el que determina qué obras se realizan en cada una de las ciudades, sin que exista un proyecto local que pueda imponerse ante la voluntad de la administración provincial. Cuando los vecinos necesitan respuestas deben pasar por muchísimos intermediarios para llegar a hacer escuchar su voz ante autoridades nacionales que apenas visitan esporádicamente las ciudades», dijo.

Para Ricci «sin municipalidades autónomas no hay desarrollo sustentable en la provincia por lo que es prioritario y urgente una ley que cumpla la Constitución y permita la autonomía de las municipalidades».

Responsabilidad

Ricci también pidió que el nuevo debate incluya pautas y controles sobre las comunas para asegurar el manejo de los recursos y el cumplimiento de pautas que fomenten la transparencia y las buenas prácticas.

«Tenemos que establecer, además del aumento de los recursos para cada una de las intendencias, una serie de controles y protocolos que permitan vigilar el manejo de los recursos y el funcionamiento», comentó; y agregó que «asimismo es importante fijar pautas que guíen el manejo de los fondos y privilegien la responsabilidad en la administración pública de cada ciudad».

Fin de la discrecionalidad

Ricci remarcó que el debate de la Nueva Ley de Coparticipación debe poner punto final al financiamiento discrecional que hoy realiza el Gobierno a los municipios: Esta nueva ley debe contener un programa, con objetivos, metas y plazos para que paulatinamente las comunas logren ser autónomos financieramente y no dependan de asistencias discrecionales otorgadas de acuerdo a criterios políticos y de conveniencias partidarias.