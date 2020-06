Confirman inversión de 3 millones de pesos para políticas institucionales por el COVID-19

Facebook Twitter

La medida alcanza una serie de importantes acciones encabezadas por la gestión, destinadas a contrarrestar los efectos de la emergencia que presenta el estado de Pandemia por el coronavirus.

Desde hace más de tres meses y en consonancia con el nuevo panorama causado por la expansión mundial del COVID-19, la UNPA se sumó a la convocatoria que hiciera el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para «sumar esfuerzos y recursos de los que disponen los o´rganos del Estado para atender las situaciones sanitarias, educativas, ambientales y sociales que pudiera atravesar la sociedad en la emergencia sanitaria».

Ante esto y la necesidad de respuesta a diversas demandas sobre la continuidad de las actividades acade´micas, de extensio´n, vinculacio´n, transferencia, y de investigacio´n, en este contexto especial desde la gestión que conduce la Decana Ing. Eugenia de San Pedro, se tomó la decisión de afectar un importante presupuesto a medidas que apunten a seguir sosteniendo las funciones y el compromiso de la Universidad Pu´blica en la regio´n, para evitar así «la pe´rdida de derechos, reorganizando algunas de sus garanti´as para su sostenimiento tanto para el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad como para la atencio´n a las necesidades de la comunidad universitaria como cuerpo y en las particularidades de cada Claustro».

Políticas

En este sentido, las políticas institucionales que se pusieron en marcha se basaron en seis ejes fundamentales, que marcan la presencia institucional en Santa Cruz, estos son: el acompan~amiento a la comunidad universitaria; el aseguramiento de la continuidad acade´mica; el desarrollo de la investigacio´n, la extensio´n y la vinculacio´n; la organizacio´n frente a la pandemia y las nuevas formas de regreso, el sostenimiento del funcionamiento de la universidad; y la vinculacio´n con la sociedad.

Para poder concretar las acciones basadas en los lineamientos antes mencionados, la gestión de la Unidad Académica Caleta Olivia determinó destinar casi 3 millones de pesos, provenientes de una readecuación presupuestaria compuesto de remanentes de ejercicios anteriores, que permiten garantizar el normal funcionamiento de la sede, como así también «atender las necesidades de la sede en consonancia con las acciones institucionales definidas en los seis ejes propuestos para hacer frente a este contexto».

En detalle, desde Decanato se informó que se avanzó con la remodelación de distintos espacios áulicos de la Unidad Académica, como así también de laboratorios para, conforme a los protocolos de salubridad definidos, se puedan garantizar las medidas de distanciamiento, una vez que se pueda establecer el Plan de Regreso.

Inversión

Asimismo, se conoció que se adecuaron 20 computadoras de escritorio y se adquirieron 15 notebooks cuyo destino es el préstamos a los estudiantes que no posean esta tecnología, para que puedan continuar con sus cursadas que se brindan desde espacios y plataformas virtuales.

Además, se invirtieron más de 200 mil pesos en 35 becas de conectividad que, con una duración de 6 meses cada una, permite el acceso a internet para quienes no tengan este servicio.

No obstante, se incrementó en 500 mil pesos el monto para becas especiales, para poder sumar en este tiempo de pandemia por el COVID-19, para las que se conformó en el pasado Consejo de Unidad, una comisión con representes docentes, Nodocentes, estudiantes y el centro de estudiantes, a fin de establecer las mejores herramientas para su distribución.

Por otro lado, en este mismo paquete de medidas, se destacó que se adquirieron 6 licencias de la plataforma ZOOM para reuniones y clases, por un monto que ronda los 60 mil pesos; a la vez que se sumaron nuevas Becas Estímulo para el Acompañamiento Académico de 3.250 pesos por 4 meses, alcanzando un monto estimado de 300 mil pesos.

Insumos

Con el objeto de continuar llevando a cabo acciones preventivas, en el marco de las políticas institucionales establecidas en el marco de la Pandemia, se adquirieron insumos para hacer frente al COVID-19, por 430 mil pesos; y se adquirieron bienes y servicios para la señalización y protección personal por 300 mil pesos.

Finalmente, se indicó que se tomó la determinación de fortalecer distintos beneficios y servicios orientados a los estudiantes y toda la comunidad, ya que además de que no cesaron las tareas de readecuación y remodelación de los diferentes lugares de la sede, también se enfocaron diversas políticas a acciones de voluntario y provisión de máscaras protectoras, además de contención y acompañamiento psicológico en estos tiempos.

La situación que ha generado la pandemia por el COVID19, no solo a nivel nacional sino mundial, ha afectado de diferentes maneras por lo que la gestión de la Unidad Académica Caleta Olivia confirma su compromiso para continuar pensando acciones y estrategias orientadas para resolver todas las situaciones que se presenten este nuevo contexto.