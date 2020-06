Reyes: «Santa Cruz fue el semillero de expropiación K»

Facebook Twitter

Río Gallegos

La Diputada Nacional Roxana Reyes comparó la situación de Vicentin con las maniobras de expropiación similares que el kirchnerismo llevó a cabo en Santa Cruz: «Está claro que el Kirchnerismo ya hizo en el pasado en Santa Cruz maniobras de expropiación similares a las de Vicentin y que los resultados fueron desastrosos».

Fue luego de que el Ejecutivo Nacional anunciara la intervención de la agroexportadora Vicentin como paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación.

La Legisladora dijo que el Modelo K en la provincia probó expropiando empresas privadas, haciéndose cargo de sus operaciones y los resultados fueron muy negativos. En Santa Cruz no se logró nada parecido a la soberanía alimentaria, ni a la sostenibilidad económica, ni a poner en marcha a las empresas como se anunciaba. En cambio, hubo millonarios gastos para el Estado y ningún resultado positivo.

En este sentido puso como ejemplo el caso de la empresa pesquera Vieira que fue expropiada por el Gobierno santacruceño durante la gestión de Daniel Peralta en la provincia y Cristina Kirchner en la cabeza nacional. Casi una década después, el gobierno kirchnerista que nunca pudo volver a poner en marcha el andamiaje productivo de la empresa ni salvaguardar los puestos de empleo, quiere repetir el mismo fracaso rotundo con Vicentin.

Empecemos por casa

En 2012 el Gobierno de Santa Cruz expropió una empresa pesquera y no pudo hacer nada para ponerla en marcha por la ineficiencia de sus funcionarios y lo disparatado de los objetivos.

En este caso, se impulsó un proyecto de ley para que los activos de Vieira sean declarados de interés público y puedan ser expropiados, mientras el oficialismo en ese entonces alentaba la medida bajo el relato épico de «asegurar la continuidad económica, el mantenimiento de las fuentes laborales y la explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz».

«El estado no pudo poner en marcha la firma, pese a gastar millones de pesos en salarios y gastos operativos; la corrupción se mezcló en la gestión y todo terminó en un desastre. La firma perdió muchísimas operaciones, se devaluó y finalmente intervino el Estado Nacional para restituir la firma a sus dueños originales», recordó Reyes.

La Diputada sostuvo que este tipo de mecanismos ya fue utilizado hasta el hartazgo en la provincia donde desde lo discursivo siempre la situación es bien presentada, se muestra la acción como una gesta heroica de rescate en manos del estado; que es capaz de generar empleo y desarrollo en la provincia, que beneficiará a los empleados y dará frutos económicos para las arcas provinciales, pero claramente nada de eso se cumple.

«Lo advertimos en varias oportunidades y creemos necesario volver a repetirlo. Tenemos la maqueta en Santa Cruz, y ese es el modelo que quieren trasladar al país. Antes de ir a Venezuela, miremos primero a Santa Cruz y no los dejemos que repitan la historia», finalizó Reyes.