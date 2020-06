Claudio Vidal: «estamos en una situación compleja y trabajamos día a día para levantar la actividad petrolera»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El secretario general del sindicato petrolero Santa Cruz, Claudio Vidal aseguró a La Prensa de Santa Cruz que «en momentos de crisis se debe trabajar firmemente en un momento complejo de la actividad», señaló desde Buenos Aires, donde este viernes participará de diversas reuniones con operadoras.

Vidal, sostuvo que en estos días permaneció en Capital Federal para «llevar adelante encuentros presenciales, porque es muy distinto dialogar a través de videoconferencias. Prefiero estar frente a frente defendiendo a los trabajadores de Santa Cruz», aseveró.

«Todavía tenemos mucho por resolver. Necesitamos responsabilidad y compromiso frente a las operadoras, con reuniones durante todo el día y de forma presencial. Obviamente nos cuidamos en estos momentos de pandemia y lo hacemos con mucha responsabilidad».

Señaló que «lo que más nos importa es defender los puestos laborales. Con YPF nos juntamos día por medio, con temas que discutimos y sobre todo levantando la actividad. Porque de esta manera, discutiendo que no se abandone la producción dejamos de lado el salario. De todos modos estamos en una disputa muy dura con algunas operadoras que no terminan de pagar el sueldo como corresponde».

El principal dirigente petrolero santacruceño consideró que «hay un 20% por ciento de las empresas que se están dejando la plata de los trabajadores. Y esa plata es la que el gremio le dio a cada uno de los trabajadores. Por eso, estas cosas dan bronca».

De este modo señaló que «eso no corresponde, es parte de la pelea y discusión que damos todos los días en beneficios de los trabajadores. Sabemos que la situación está difícil, es cierto, nadie niega esto. Pero debemos comprometernos entre todos y tampoco negamos que hay una crisis mundial por la baja en el precio del barril, provocada por la pandemia. A todos nos toca, pero entre todos podemos salir adelante».

Vidal indicó que «no debemos cometer los mismos errores que en el pasado. Y no vamos a permitir que las empresas se abusen de los trabajadores cuando pase todo esto, con retiros voluntarios o dando de baja a los petroleros. Hay muchas empresas que están jugando con los procedimientos preventivos de crisis y son empresas grandes o presentándose a concurso de acreedores. Por eso hay que estar atentos», dijo y felicitó la creación del Consejo Hidrocarburífero, una idea surgida desde el Sindicato Petrolero.

Al referirse a algunas empresas sostuvo que San Antonio fue una de las más problemas trajo en la industria del petróleo. «Cuatro años atrás, amparada por el gobierno nacional, hicieron mal en respaldarla, porque solamente ha generado conflictos en todas las provincias. Y hoy no sabe que van a hacer, presentando síntomas de retirada y eso no es bueno. Y en esta situación San Antonio debe saber que detrás tienen trabajadores y familias y por eso nos deberán enfrentar en cada situación para resguardar los puestos de trabajo», aseveró.

Asimismo se refirió a los encuentros previstos para este viernes en Capital Federal «de reuniones con empresas de torre. Con YPF seguimos bregando para que no se levanten puestos de trabajo y buscamos la forma para levantar la actividad. Convocamos a delegados y equipos de torre para aunar esfuerzos. Con la gestión de Macri demasiado nos perjudicaron y ahora con este nuevo gobierno estamos insistiendo que se activen los equipos, y los servicios esenciales. Debemos activar la producción, ese es nuestro objetivo».

«En el área de YPF hay 432 pozos paralizados esperando intervención de equipos de pulling y terminación y proyectos que quedaron sin hacer en exploración. Por eso entre todos tenemos que buscar un esquema rentable para la industria y que los trabajadores salgan a trabajar. Mi labor, es llevar la discusión día a día en Buenos Aires e insistir en levantar la actividad en forma urgente», consideró finalmente e invitó a concejales e intendentes de cada localidad a «que tomen conciencia lo que está pasando. Porque esta es la actividad más importante de la región y la que permite generar regalías y que se trasladan a los municipios en concepto de coparticipación y les permite abonar el sueldo a los compañeros municipales y se aporta a la educación y a la salud».

Con delegados

En tanto, Claudio Vidal se comunicó desde Buenos Aires con todo el cuerpo de delegados de la Zona Norte del sector «servicios especiales y torre» a través de una videollamada, en la reunión virtual comunicó sobre las discusiones que lleva adelante con los referentes de las diferentes operadoras, buscando que levanten la actividad con equipos en la región; en la reunión estuvieron presentes delegados de YPF y Sinopec.

Además se sabe que el Secretario Gremial del Sindicato Petroleros de Santa Cruz lleva más de diez días en Buenos Aires con un abanico de reuniones exigiendo al sector empresarial que presenten un plan de inversión.