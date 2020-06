Desvíos millonarios en Vialidad Provincial

Facebook Twitter

Río Gallegos

Detectan nuevas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez. Más de 50 millones de pesos sin justificar. Desde la UCR Reclaman acciones y cambios en el funcionamiento del Tribunal de cuentas.

Se conocieron documentos públicos que demuestran que existen más de 50 millones de pesos sin rendir de fondos de Vialidad Provincial del ejercicio 2012.

La mayoría corresponden a gastos sin rendir de obras vinculadas a empresas de Lázaro Báez. Muchas de esas obras son las que están en juicio entre la Nación, Vialidad Nacional y Austral Construcciones, por sobreprecios.

Los documentos que se conocieron recientemente demuestran que desde el año 2012 faltan justificar gastos realizados por Vialidad Provincial en obras y contrataciones realizadas en rutas provinciales.

El Tribunal de Cuentas está realizando investigaciones porque las rendiciones presentadas demuestran que faltan justificar de fondos provinciales el total de 50 millones de pesos.

Sin rendiciones

Al respecto la Diputada Nadia Ricci remarcó: «Es increíble que después de tanto tiempo existan fondos sin rendir y cuentas pendientes, pero en Santa Cruz este tipo de cuestiones son moneda corriente porque el modelo está armado para brindar y garantizar la impunidad.»

La legisladora radical destacó que «se trata de un caso que demuestra la falta de controles que hay en Santa Cruz, la falta de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y la complicidad de los funcionarios con empresarios amigos para hacer negocios con los fondos públicos.»

Para la diputada Santa Cruz sigue inmersa en una ola enorme de corrupción: «En nuestra provincia no tenemos rutas en condiciones, no tenemos industrias y tenemos desde hace años una economía paralizada que no crece y no genera empleo. Todo eso es parte del modelo impuesto desde el Kirchnerismo que concentra los recursos y todas las decisiones en manos del Gobierno, que impide el desarrollo económico y que solo busca controlar todo.»

«Lo hemos dicho infinidad de veces, en Santa Cruz hay un modelo que está armado para saquear al Estado y financiar a empresas amigas del poder; no hay control, no hay justicia», destacó Ricci.