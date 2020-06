Ultiman detalles para el lanzamiento en el mes de julio de la Quiniela Santacruceña

Facebook Twitter

Río Gallegos

Loterías de Santa Cruz dispondrá de su nuevo salón de juegos a partir del mes que viene y podrá en marcha la Quiniela Santacruceña, una alternativa que contará con la mayor transparencia y seguridad para quienes participen de la misma.

Al respecto, el presidente de Lotería de Santa Cruz, Roberto López indicó que a partir del mes de julio la provincia contará con la «Quiniela Santacruceña», una propuesta para la cual se ultiman detalles.

«Santa Cruz debe ser una de las pocas provincias que no tenía su propio salón de sorteo y por estos días se lleva adelante la puesta a punto de todos los sistemas de sorteo a los efectos de concretar los sorteo oficiales a partir del mes de julio», explicó. Es importante resaltar que lo recaudado por el organismo se destina a obras de acción social.

Respecto a la labor que se concretó a los efectos de avanzar en el acondicionamiento del salón de sorteos, precisó que Loterías de Santa Cruz tuvo que realizar una modificación en el edificio donde actualmente funciona.

«Tuvimos que concretar una licitación para comprar los sorteadores. La convocatoria fue un éxito y el proveedor es de Argentina. Hemos adquirido el equipamiento que la mayoría de las loterías de las provincias tienen en sus salones. La operación es completamente automática, solamente interfieren los operadores que dan las órdenes a los sistemas para la puesta en marcha de los sorteos y garantizar la máxima transparencia. Hay seguridad en todos los procesos a los efectos de obtener todos los números», detalló.

Extractos

En relación a la Quiniela Santacruceña, el Presidente de Loterías de Santa Cruz anticipó que consistirá en las quinielas que están vigentes actualmente en el mercado y en las provincias.

«Por lo general estamos usando los extractos de LOGBA, la ex Lotería Nacional, la Lotería de Buenos Aires y actualmente estamos usando los extractos de Río Negro. Incorporar la Quiniela Santacruceña, implicará usar nuestros propios extractos, ya no vamos a depender de otros extractos para sortear los números para nuestros apostadores en la provincia de Santa Cruz», agregó.

Además expuso que a través de esta nueva alternativa de juego se pretende incorporar el nivel de apostadores y fundamentalmente la capacitación del personal porque la intención es homologar los sistemas con normas IRAM e ISO que dan la transparencia necesaria en todas las loterías y a su vez dar seguridad al apostador que no hay ningún movimiento extraño en los sorteos.