Jornada de lucha: Polo Obrero, desocupados y vecinos del ARA San Juan reclamaron en la municipalidad

Caleta Olivia

Este martes por la mañana trabajadores ocupados y desocupados de todo el país llevarón adelante una Jornada de Lucha por trabajo, aumento de salarios y jubilaciones. En Caleta Olivia, el Polo Obrero se adhirió a la jornada con una concentración en El Gorosito y posteriormente una marcha hasta la municipalidad.

En la comuna, se encontraron con el reclamo de desocupados que la actual gestión no les renovó los contratos y vecinos del ARA San Juan, que continúan exigiendo la instalación de la red de gas para más de 200 familias-

«Como es de público conocimiento, muchos trabajadores y planes sociales venían cobrando salarios que están por debajo del nivel de la pobreza, y no pueden financiar sus gastos mínimos. La situación entre quienes han perdido su trabajo en los últimos meses es realmente desesperante. la pandemia el coronavirus a agravado todas y cada una de estas situaciones», señalaron desde el cuerpo de delegados del Polo Obrero.

Aseguraron que «el Intendente Cotillo no ha respondido a ninguna necesidad, a pesar de que anuncia por los medios que gasta $500.000 por día para asistencia en la Emergencia. ¿será que los alimentos son solo para las Organizaciones afines a su color político? ¿los vecinos de Caleta que no lo votaron no tienen derecho a comer?», manifestaron a través de un comunicado.

Asimismo expresaron que «el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, en los últimos 3 meses; nos entrego 40 bolsones de comida, habilitó un par de Tarjetas Sociales que estaban bloqueadas desde hacía un año y entregó 14 ayudas económicas a compañeros en situaciones extremas; para un padrón de 110 compañeros, presentado en Diciembre de 2019».

Consideraron que «esto que nos pasa a los desocupados, precarizados y changarines; es lo mismo que le pasó al personal de salud, médicos, enfermeros que les prometieron un bono de 5000 pesos y el pago nunca llegó; a los docentes les congelaron paritarias; petroleros, obreros de la construcción y empleados de comercio sufrieron terribles descuentos de sueldos y a los jubilados les eliminaron por Decreto los aumentos por inflación».

Finalmente detallaron que la marcha fue convocada a nivel nacional para que «se atienden todas las emergencias sociales; por trabajo genuino y pase a planta de todos los precarizados y por un seguro al desocupado de 40 mil pesos que permita cumplir con la cuarentena y sobrevivir a la pandemia».