Insólita renuncia de docente santacruceña «por las exigencias con el uso de herramientas tecnológicas»

Caleta Olivia

La docente Niccolai, envió una nota al director de la Escuela 40 de Pico Truncado, Raúl Balmaceda elevándole su renuncia al cargo en la institución como maestra de grado del turno tarde.

En la misiva, la maestra renuncia debido a «las exigencias que tienen que ver con el uso de herramientas tecnológicas que en ocasiones no dispongo, como celular sin memoria y falta de conexión a internet».

Detalla que todas las herramientas tecnológicas «son de uso personal, ya que el costo económico corre por mi cuenta y la de mi familia».

La inédita renuncia en plena pandemia, donde los docentes trabajan desde sus hogares se debe explicó la docente a «las exigencias desmedidas de las autoridades».

Las herramientas tecnológicas que exige el Consejo Profesional de Educación (CPE ). en ocasiones no las dispone, como su celular que no tiene memoria o la falta de conexión a Internet.

«Exigir ess una falta de consideración y empatía», aseguro.

En la carta, plantea además el escenario de desigualdad que se vive hoy en este contexto de educación virtual porque la metodología genera disparidad entre los alumnos.

«Considero que la metodología utilizada marca la desigualdad en mis alumnos. Familias desbordadas por no poder cumplir con las tareas, no poder acceder a los videos que tanto nos exigen y gran cantidad de actividades, por el solo hecho de cumplir. Y a pesar de haber manifestado mi postura y mi descontento ante esta situación y buscar la manera de ayudar a mis alumnos de una manera más eficaz buscando otras alternativas, no lo logre», aseveró la docente en su carta de renuncia.