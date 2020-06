«Falsa alarma», del paciente que ingresó al Hospital con síntomas de COVID 19

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El doctor Juan Acuña Kunz calificó como «falsa alarma» la información dada esta tarde sobre el ingreso al Hospital Zonal de un joven de 14 años con síntomas de coronavirus.

«Vecinos. Falsa Alarma», posteó el profesional en su red social y agregó que «el paciente ingresado al Hospital es un joven de 14 años que ingresó por otro problema que no tiene absolutamente nada que ver con el COVID 19 nunca estuvo ni vino de Cordoba», detalló.

Agregó que «quien vino entiendo fue su hermana no tiene nada que ver con la Pandemia y no se activó ningún protocolo. Es lo que pude recabar como informe de último momento tranquilos vecinos todo sigue igual y está todo controlado a seguir cuidándose. Les mando un abrazo!!», señaló Juan Acuña Kunz.