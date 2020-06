Sanz: «Trabajamos con la otra pandemia»

Facebook Twitter

Río Gallegos

La Subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, se refirió al trabajo que llevan frente a la problemática de la inseguridad vial y la cantidad de vidas que se cobra la misma.

Cubren más de 7.200 kilómetros de rutas y caminos. La significancia del Observatorio y la importancia de distinguir entre recomendación y obligatoriedad de ley.

En este 10 de junio, jornada en la que se celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial, desde la Subsecretaria de Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), dependiente del Ministerio de Seguridad, se remarcó la importancia de seguir trabajando diariamente en la promoción de la educación en la materia, con una estrategia que busca reducir el número de incidentes viales y sus consecuencias.

En este contexto con un mundo castigado por el Coronavirus, desde la APSV aprovecharon para ser simples y contundentes con el mensaje: «Trabajamos con la otra pandemia».

María Sanz, titular de Agencia Vial, indicó que «somos los únicos que más o menos estamos acostumbrados a trabajar en pandemia, el problema es que estamos trabajando en una pandemia invisibilizada, al contrario del COVID-19, pero que sin embargo tiene las mismas consecuencias nefastas, que es la muerte de las personas».

Seguridad

Ahora con el Coronavirus todas las áreas se han enfocado en que no se propague el virus, «pero nosotros también tenemos que seguir trabajando en cuestiones de seguridad porque son cosas que continúan». Al no haber circulación han cambiado algunas cuestiones sin embargo siguen existiendo las rutas peligrosas ya que, con la prohibición, no hay aviones ni transporte público, lo cual generó otra realidad, que haya más tránsito de camiones.

Para Sanz hay que «prepararse para las dos pandemias», teniendo en cuenta que Santa Cruz entró en una nueva fase, de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y de a poco se vuelve a la normalidad en la provincia.

«La pandemia del COVID-19 se comió prácticamente la pandemia de muertes en hechos de tránsito, pero lamentablemente es como una pausa», expresó la funcionaria provincial, resaltando que siguen y seguirán trabajando para generar conciencia, educación y lograr que también terminen los incidentes viales.

Estadísticas para analizar, planear y proyectar

Desde el 2017 la Agencia cuenta con el Observatorio Provincial de Seguridad Vial, a cargo de la Profesora María Verónica Forchino, una herramienta que modificó, para bien, la forma de trabajar: «Fue una genialidad haberlo creado porque es la única fuente oficial en lo que tiene que ver con el análisis de la siniestralidad. Recolecta todos los datos de Santa Cruz en lo que tiene que ver con los incidentes viales, con o sin víctimas fatales, leves o no, con o sin daos materiales», comentó Sanz.

Esto permite tener otra mirada y saber cuál es la situación en seguridad vial, de modo que hoy en día, con datos duros, se puede planificar, coordinar, proyectar e incluso «estar en el antes», lo cual es lo más importante.

Recomendación y obligatoriedad

Por último, la Subsecretaria aprovechó para hacer una distinción en cuanto a dos términos en los cuales se suele caer en el error: recomendación y obligatoriedad de ley.

En este sentido, informó que es algo en lo cual también se trabaja porque se debe entender que, cuando se hacen campañas de seguridad vial no se recomienda el uso del cinturón de seguridad sino que se exige. Está en la Ley Nacional de Tránsito porque es una normativa y salva vidas.

«Todo conductor debe conocer la ley. Si no conduzco y voy de pasajero en un taxi el chófer tiene que obligarme a usar el cinturón porque es el responsable del vehículo», concluyó Sanz.