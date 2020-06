Analizan la reglamentación de la ordenanza de adhesión a la Ley Provincial de Alcohol Cero al Conducir

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El Gobierno de Santa Cruz informa que la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se reunió con autoridades municipales ya que se encuentran adheridos a la Ley Provincial pero aún resta reglamentarla para comenzar a aplicarla. Además se prepara todo para que vuelvan a emitirse las licencias nacionales en la ciudad.

La subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial Santa Cruz, María Sanz, visitó la semana pasada Caleta Olivia, con el fin de seguir trabajando en la materia y generar, desde el Estado, distintas herramientas, acciones y convenios.

En este contexto se trató la reglamentación de la ordenanza de adhesión a la Ley Provincial de Alcohol Cero al Conducir, ya que el municipio adhirió a la misma pero aún no se puede aplicar si no está reglamentada.

Las nuevas autoridades municipales han resuelto adaptarla para que empiece a regir en la ciudad y que sea aplicable, algo que consideró sumamente importante Sanz.

Además, desde la Agencia Vial se interiorizaron acerca de las refacciones que están haciendo, siguiendo los protocolos de atención al público, para reabrir el centro de emisión de licencias nacionales.

Por otra parte, la titular de la APSV se reunió con el Juez de Paz de Caleta Olivia, el Dr. Martín Cerezo. «Tenemos un contacto fluido y nos juntamos para ponernos al día de las novedades, para ajustar algunas cosas que no estén funcionado en lo referido a la confección de las infracciones, y ver las pautas de trabajo al momento de fiscalizar», concluyó.