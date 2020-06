ADOSAC no volverá a clases en Santa Cruz si no está garantizada la limpieza e insumos en escuelas

Facebook Twitter

Río Gallegos

El secretario Adjunto del gremio advirtió en diálogo con Radio Nuevo Día, que aun sin pandemia en muchas escuelas los fondos para comprar insumos, los aporta la Cooperadoras. «No hay jabón, no hay toallas, ni papel higiénico, esa es la realidad», alertó.

La posibilidad del retorno a las clases, que en Santa Cruz podría concretarse en agosto, luego del receso, no fue por ahora discutido entre el CPE y el gremio.

Así lo indicó a Radio Nuevo Día el secretario Adjunto de ADOSAC, Javier Fernández. «No se ha charlado nada y sería oportuno abordar esta problemática. No somos especialistas del tema, pero aplicando el sentido común, no vamos a promover ninguna vuelta clases hasta que no estén las medidas extremas de seguridad en cualquier edificio y mucho mas las escuelas donde transitan a diario los chicos, una cantidad importante, y de dientes», dijo el dirigente.

Higiene

Pero también Fernández aclaró que «sin estando en arco de pandemia, la higiene en las escuelas, se hacía con lo que se tenía lisa y llanamente, con un Consejo que aporta muy poco». «Y si uno pregunta en cualquier escuela- agregó- los fondos destinados a limpieza, son cada vez menos, muy esporádicos, y las escuelas se ven obligadas a peticionar a sus cooperadoras».

A esto recalcó que otra situación es la capacidad edilicia de las escuelas, con «poblaciones gigantescas» de alumnos y docentes y lo ejemplificó con la infraestructura necesaria como los baños. «Los baños para esa cantidad de alumnos, son insuficientes, sumado a que no hay jabón, toallas, ni papel higiénico, esa es la realidad y contra esa realidad, no hay nada que decir. Si vamos a volver con esa realidad y creen que el alcohol en gel será la solución, y creo que están equivocados», apuntó.

El Estado «es el garante y ver como informa de qué manera protegerá a los chicos y compañeros. El día que se deba regresar, las garantías deban estar puestas y sino rechazaremos cualquier regreso si no están las garantías de cuidado a cualquier persona».

Finalmente recalcó que «hace mucha falta inversión» en materia edilicia en los colegios de la provincia.