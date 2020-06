La violencia invade el barrio Mirador, luego de la trágica muerte de Bordón

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Una pelea entre bandas y el incendio este lunes por la noche, fueron los hechos vandálicos que acontecieron en el barrio Mirador en la jornada del primer día de la semana.

Efectivos de la Seccional Cuarta investigan si estos episodios tienen relación con la trágica muerte de Matías Bordón, quien falleció trágicamente el domingo a la madrugada en el barrio Mar del Plata, al caer desde una altura de cinco metros, en otro hecho que se investiga.

Desde la Seccional Cuarta se informó en la mañana de este lunes que a las once de iniciaron actuaciones prevencionales de oficio raíz de una presentación espontánea en la comisaría de de un hombre; solicitando presencia policial en la avenida Santa María y Guatemala.

Según se informo dos hombres deambulaban por esas arterias portando armas de fuego.

Constituido personal policial no observan anormalidad alguna, constatando en intersección de arterias Guatemala y Colombia a un grupo de aproximadamente ocho personas agrediéndose físicamente de forma recíproca, quienes al percatarse de presencia de uniformados se dispersaron.

Los efectivos constataron que en un vehículo particular estaban trasladando a dos jóvenes; hacia el Hospital zonal por presentar lesiones.

Una vez los examinados mismos fueron identificados como Grabano y Lanizante, ambos con domicilio en Barrio Mar del Plata; los cuales conforme certificación médica presentaban lesiones; por las que no desearon realizar denuncias.

Asimismo, los lesionados decidieron no aportar datos de interés fines de dar con los agresores. En el hecho tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción 2.

En tanto, alrededor de las 22 horas de este lunes se produjo un incendio en la avenida República en inmediaciones de la Comisaría Cuarta y al cierre de esta edición los bomberos combatieron el fuego y trabajaban para esclarecer el siniestro.