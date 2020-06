Multitudinario debate patagónico sobre política en tiempos de pandemia

Facebook Twitter

Río Gallegos

El bloque de diputados patagónicos organizó una charla virtual para debatir sobre el rol de la política y los desafíos que enfrenta la región y el país de cara al futuro.

La organización del encuentro virtual que tuvo más de mil participantes estuvo a cargo de los diputados Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro) y Gustavo Menna de Chubut y tuvo como orador principal a Mario Negri, actual Presidente del Bloque de Diputados de la UCR y Presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio.

El encuentro se transmitió en vivo por Facebook y contó con la presencia de senadores nacionales, intendentes, diputados provinciales, concejales y autoridades partidarias de las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El eje central del encuentro giró en torno a los desafíos presentes y futuros del radicalismo en el contexto de la pandemia y post pandemia; la realidad de la argentina y las alternativas para potenciar la Patagonia.

Roxana Reyes remarcó la importancia del trabajo conjunto, el diálogo y la construcción regional: «Este es el primer encuentro que organizamos, y se da en el marco de un gran trabajo que venimos impulsando en el Congreso para unificar posturas y generar alternativas, propuestas y proyectos entre los legisladores de la región, que compartimos una visión y tenemos claro que debemos enfrentar juntos los problemas comunes.»

Participación

La Diputada agradeció la gran participación tanto de autoridades y referentes políticos pero sobre todo de vecinos que demostraron gran interés en debatir sobre la realidad y las ideas y propuestas para el futuro de la Patagonia: «Tenemos que seguir trabajando y construyendo alternativas para enfrentar la realidad compleja que vivimos. Hoy es un tiempo de gran incertidumbre donde tenemos que hacer escuchar nuestras ideas y pensamiento y generar espacios como este para debatir y repensar nuestro futuro.»

En su discurso de apertura, Mario Negri resaltó la falta de un plan de salida del gobierno de Alberto Fernández a esta crisis: «Ningún país, a pesar de estar padeciendo el mismo problema sanitario, tuvo la economía cerrada tanto tiempo como la Argentina. Necesitamos un trabajo con todos los sectores para debatir y proponer caminos de salida a esta crisis.»

Los Legisladores nacionales además hicieron hincapié en los desafíos que enfrenta la sociedad en la salida al estancamiento económico desatado por el problema sanitario del COVID-19, y en la necesidad de cuidar que el virus del autoritarismo no se lleve puesto el objetivo que es crear una sociedad más justa y equitativa.

Por su parte Eduardo Costa habló sobre la situación de Santa Cruz y dijo: «Nosotros en nuestra provincia ya conocemos hasta el hartazgo el operar kirchnerista. Construyen un relato para robarnos, para asegurarse impunidad y concentrar un poder que manejan a discreción.»

En este sentido Costa aseguró que «tenemos que trabajar en la resistencia institucional porque sabemos que el kirchnerismo va a avanzar en modificar las reglas electorales; porque eso ya lo hizo en nuestra provincia. En Santa Cruz, el kirchnerismo violando las reglas se perpetuó en el poder. Ahora lo quieren hacer a nivel nacional. Violan el sistema de la democracia, cambiar las reglas electorales, la justicia y no les interesa generar ningún mecanismo de desarrollo.»

Al final de la charla fue Mario Negri quien tomó la palabra y le envió un mensaje al presidente, pidiéndole que convoque a la oposición y deje las grietas del pasado para construir un futuro: «Creo que el Gobierno se equivocó. La cuarentena se estira sin un plan estratégico de salida. Veníamos de una crisis pero pensando en la postpandemia creo que esto va a estar peor. El gobierno se aisló y dejó de lado en la construcción de una salida a las otras voces no kirchneristas.»