Daniel Roquel: «el intendente no se cansa de hacer lo que quiere»

Río Gallegos

Así se refirió el diputado provincial por la UCR respecto a la obra que comenzó la municipalidad a la vera de la costanera local.

En las últimas horas se dio a conocer la noticia que desde el Municipio se está llevando adelante una obra sobre terreno ganado al mar en la costanera local. Dicha obra no posee ningún tipo de Estudio de Impacto Ambiental y se encuentra fuera de las normativas municipales de construcción. Quien se mostró crítico fue el Diputado Provincial Daniel Roquel

«Se comunicaron con nosotros muchos vecinos preocupados porque desde el municipio se dio inicio a una obra que está prohibida. El intendente Pablo Grasso ya avanzó con la construcción del Centro de Monitoreo de Río Gallegos, sin importarle que en ese sector de la ciudad está prohibido construir.»

Preocupación

Preocupado por el avasallamiento del intendente a las normativas vigentes el legislador añadió «Construir allí no solo rompe con la estética urbana en la costanera de Río Gallegos, sino que no se ha realizado ningún tipo de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que evalúe la conveniencia o no de construir allí un edificio público, teniendo en cuenta las distintas variables del terreno, el entorno y la cercanía al estuario, incluyendo los peligros ante las crecidas anuales ocurridas regularmente en ese sector del borde costero» a su vez agregó «Se desconocen los estudios sobre las condiciones de compactación del suelo y hay un conjunto de Ordenanzas municipales que prohíben expresamente cualquier construcción en las márgenes y en ese lugar en particular».

Para finalizar el Presidente del Bloque Nueva Santa Cruz indicó «Es lamentable que una vez más el intendente incumpla con las reglamentaciones y las leyes vigentes, al igual que lo hizo con el escenario móvil poniendo en riesgo a miles de vecinos. No se puede ser tan irresponsable y pasar por encima de la Ley. Exigimos la inmediata suspensión de las obras y haremos una presentación en la Justicia para que actúe en consecuencia a todas las normas incumplidas», concluyó