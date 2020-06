Daniel Roquel: «basta de violencia»

Facebook Twitter

Río Gallegos

El Diputado radical se manifestó respecto a los hechos de violencia que se vienen produciendo en distintos puntos del país y en Santa Cruz.

En los últimos días hemos visto un avance significativo de la violencia en distintos puntos de nuestro país. En el Chaco con un operativo inexplicable hacia una familia de la comunidad Qom, en Tucumán con el asesinato de Luis Espinoza y en nuestra provincia también hemos visto cómo desde el Estado se ejerce violencia inexplicable e injustificable.

En Perito Moreno familiares del intendente, entre ellos una concejal, agrediendo a efectivos policiales, en Pico Truncado represión a trabajadores despedidos en la puerta de la Municipalidad y en Caleta Olivia se pudo ver cómo en pleno centro se redujo a un trabajador por la fuerza ahorcándolo.

Accionar

«Nos cuesta entender este accionar en cualquier momento, pero mucho más en estos tiempos de pandemia, aislamiento y miedo. El Estado no puede ejercer violencia en ninguna circunstancia. Señor Presidente Alberto Fernández, Sres. Gobernadores, Sra. Gobernadora Alicia Kirchner, Sr. Ministro de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, cuando dijimos NUNCA MÁS era en serio» señaló Daniel Roquel.

«Estamos en DEMOCRACIA, debemos cuidarla y protegerla todos los días, no solo desde el discurso, sino con los hechos y las acciones. Basta de violencia, basta de intolerancia, basta de persecución» añadió el diputado por la UCR.

«Queremos y debemos vivir en un país y en una provincia libre, con instituciones fuertes, con respeto y amor por la vida. Cuidándonos y respetándonos en nuestra diferencias. Los insto a manifestarse en el mismo sentido para proteger a toda nuestra comunidad y garantizar que estas acciones no se vuelvan a repetir» concluyó el Presidente del Bloque Nueva Santa Cruz en la legislatura provincial.