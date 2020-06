Día Mundial del Medio Ambiente: Ambiente Sur envía materiales pedagógicos digitales a escuelas

Facebook Twitter

Río Gallegos

La Asociación Ambiente Sur, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra mañana viernes en el particular contexto de una pandemia declarada a escala global, enviará materiales didácticos digitales específicamente diseñados para escuelas primarias y de nivel inicial de Río Gallegos e invita a la comunidad a participar de una encuesta on line para conocer la percepción ciudadana sobre las Reservas Naturales Urbanas de la ciudad.

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales. Este año el tópico elegido es la «La hora de la Naturaleza», haciendo foco en el sostén de la Biodiversidad, que es la variedad de seres vivos en el planeta. Actualmente, hay aproximadamente ocho millones de especies en la Tierra, viviendo cada una en un ecosistema único, y cada miembro de esta biodiversidad juega un papel fundamental en el equilibro natural. La biodiversidad es la base de toda la vida en la Tierra y, sin ella, la salud humana queda comprometida ya que los recursos de agua limpia, aire puro y alimentos nutritivos, dependen absolutamente de la conservación de esta biodiversidad.

Día Mundial

La Asociación celebrará este Día Mundial, dado el actual contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, con acciones de sensibilización y educación ambiental que comprenderán el envío de materiales didácticos digitales con actividades incluidas a instituciones educativas de nivel primario e inicial de Río Gallegos y a las correspondientes Direcciones de nivel del Consejo Provincial de Educación.

El equipo de Educación Ambiental de la ONG desarrolló para ello un material didáctico específico para recordar la importancia de la celebración de este día, el cual les permitirá a docentes y alumnos conocer la biodiversidad local a través de la riqueza en flora y fauna de las Reservas Naturales Urbanas y comprender la trascendencia fundamental que guardan para el cuidado y desarrollo de la vida. Estos materiales pedagógicos buscan no solo sensibilizar acerca de la importancia ecológica que estos sitios revisten sino también convocar a su cuidado y conservación.

Asimismo y dada la imposibilidad de la participación presencial, Ambiente Sur continúa invitando a completar una encuesta para conocer la percepción ciudadana respecto de las Reservas Naturales Urbanas, a la que se puede acceder desde el siguiente link: https://bit.ly/2JYBn40. Dar nuestra opinión y responder a esta encuesta sobre el ambiente local es una forma de participación ciudadana concreta y valiosa.

ONG

Por otra parte, la ONG ha logrado retomar las acciones invernales de conservación enmarcadas en el Proyecto Macá Tobiano, que comparte con la ONG Aves Argentinas.

La continuidad de los censos invernales de Macá Tobiano en los tres estuarios atlánticos santacruceños de los ríos Gallegos, Coyle y Chico (Puerto Santa Cruz), donde este ave pasa el invierno, constituye un desafío por la situación de pandemia y porque se realizarán luego de dos temporadas de verano que han sido complicadas para el Macá Tobiano por diversas condiciones ambientales.

Los trabajos invernales, que son de por sí duros y difíciles de hacer coincidir con el buen clima, son un termómetro fundamental para conocer el estado poblacional y de conservación de la especie.

Sobre esta celebración, Santiago Imberti, Presidente de Ambiente Sur, reflexionó que «hoy más que nunca es la hora y el siglo de la naturaleza. Esta pandemia ha mostrado no solo las desigualdades que existen en el mundo sino también los daños que se hacen a la naturaleza y que también sufrimos los humanos, como la falta de aire puro o agua potable, que se potencian aun más en situaciones extremas como las que estamos viviendo» y llamó a «tomar todas las señales puestas aún más en evidencia por esta situación para reconstruir un planeta que sea más justo y más democrático, donde todos tengan acceso a las cosas básicas que se necesitan para vivir, porque esas cosas básicas las produce la naturaleza y, en general, si la dejamos tranquila, las produce gratis y para todos».

«Esta posibilidad que tenemos de construir algo mejor, agregó Imberti, debería no solo ser tomada por gobernantes y personas a las que elegimos, sino también por cada uno de nosotros a través de optimizar lo que hacemos cada día para que los resultados sean mejores, para que consumamos menos, destruyamos menos y pensemos en el que tenemos al lado».

En el ámbito local, Ambiente Sur trabaja desde su creación en 2007 en la conservación de la biodiversidad a través de las Reservas Naturales Urbanas (R.N.U.) de la ciudad de Río Gallegos y de la Patagonia austral argentina y chilena, a través de una Red de R.N.U. de Patagonia que nuclea a once ciudades. Germán Montero, Director Ejecutivo de la ONG, señaló: «reafirmamos nuestra visión de que las R.N.U. son la puerta de entrada para la conservación y para establecer, en el contexto de la actual pandemia, este vínculo amigable que debemos reinventar con la naturaleza, a través de un nuevo pacto ecosocial, cultural y económico».