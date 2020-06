Evaristo Ruiz: «queremos evitar que cierren más comercios y se incremente la desocupación en Santa Cruz»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El diputado provincial Evaristo Ruiz en conjunto con el titular de UCR Caleta Oliva Matías Quinteros, presentaran en la Legislatura de Santa Cruz algunos proyectos de resolución para aplacar mínimamente el impacto económico en el sector comercial, que es uno de los sectores más perjudicados en esta crisis sanitaria económica.

Consultado al Diputado Ruiz cuales son algunas de las iniciativas que se presentaran en la próxima sesión, expreso: son varias iniciativas: «Solicitaremos a las empresas del Estado provincial DISTRIGAS y a S.P.S.E. la eximición del costo del servicio Luz y Gas a los comerciantes que redujeron su capacidad de ventas y a los que todavía no fueron habilitados para trabajar. Del mismo modo, al Gobierno eximir de impuestos provinciales de ASIP ingresos brutos a los comerciantes que no pudieron desarrollar su actividad, por todo el año en curso, también solicitaremos la eximición a jubilados y /o pensionados que perciben el haber mínimo y que se descuenten intereses sobre boletas emitidas a los usuarios en transcurso de crisis sanitaria y económica. Todo esto en favor del sector comercial que vive su peor momento y por los usuarios en situación más desfavorable.»

Debate

Consultado el presidente de La UCR Matías Quinteros si cree que se van aprobar estas medidas y serán suficiente para minimizar la crisis. Expresó «nosotros compartimos estas propuestas para colaborar con esta situación imponderable que no discrimina a nadie, la cámara es un cuerpo colegiado, depende de una mayoría para aprobar algún proyecto, ojala no se mire quienes presentan estas iniciativas y se aprueben por el bien de los comerciantes. Claro que no son la solución de fondo solo es una pequeña asistencia a uno de los tantos sectores que vive una situación dramática, porque las medidas que se tomaron aún son muy pocas y muy limitadas, no son suficientes para contener a los más afectados y vulnerables», puntualizó.

«Hay que trabajar más, extremar la creatividad para afrontar esta crisis, queremos evitar que cierren más comercios y se incremente el índice de desocupación en Santa Cruz», concluyó el Diputado Ruiz.