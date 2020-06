Daniel Roquel: «hay que terminar con el «aporte solidario» y saldar esa deuda con nuestros jubilados»

Facebook Twitter

Río Gallegos

El legislador provincial presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para eliminar el «Aporte Solidario» y devolverle los recursos a los jubilados.

En la 4ta Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados el diputado radical y Presidente del Bloque Nueva Santa Cruz presentó un proyecto de ley solicitando que se derogue el Inciso C del Artículo 52 de la Ley 1782 que creó el «aporte solidario». Dicho inciso retiene parte de la jubilación a miles de santacruceños.

«También solicitamos que el Gobierno devuelva a los pasivos todos los aportes retenidos desde su implementación, ya que se trata de una medida injusta y vergonzosa que perjudica a miles de vecinos» indicó Daniel Roquel.

«No puede ser que los mismos jubilados deban ser los que se hagan cargo del déficit de la Caja de Previsión Social, esa no es su responsabilidad y tampoco les corresponde. Es necesario poner las cosas en su lugar, ellos trabajaron toda su vida para cobrar su jubilación completa, no para que el Estado les robe parte de sus ingresos» agregó el diputado radical.

A su vez agregó que «Los tiempos que corren, de pandemia, aislamiento, de miedo e inseguridad afectan directamente a la población pero principalmente a los grupos de riesgo. Es por ello que hoy más que nunca la clase política debe estar del lado del pueblo, legislando y corrigiendo los graves errores del pasado, para nunca más sumar sufrimiento e injusticias a los santacruceños y santacruceñas» concluyó el referente de la oposición.