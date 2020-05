Vidal supera la barrera del 60% de tope salarial que habían firmado otros sindicatos petroleros

Facebook Twitter

Claudio Vidal, Secretario del Sindicato Pertolero y GAS Privado de Santa Cruz anunció que el Ministerio de Trabajo de la Nación homologó el acuerdo que rompió con la barrera del 60 por ciento salarial, que otros gremios del sector habían acordado con las empresas.

«Estuvimos solos, sin el acompañamiento de otros sindicatos hermanos que en otras luchas nos habían acompañado, pero siempre supimos que teníamos el acompañamiento del trabajador y de la sociedad, porque consideramos que es un reclamo justo», remarcó ayer Vidal al comunicarse con los afiliados a su gremio.

Ya recuperado de los problemas de salud que lo aquejaron a fines del año pasado y que obligaros a intervenciones quirúrgicas, el líder del sindicato petrolero santacruceño dio detalles del acuerdo que significo una diferencias con otros sindicatos, principalmente los de Chubut.

El acuerdo consiste en que las empresa operadoras deberán aportar el 60 por ciento, el sindicato dejará de cobrar la cuota sindical y aportará 10 mil pesos, en concepto de contribución extraordinaria – que será denominado en cada recibo de sueldo Bono Petrolero Santa Cruz- pero además las empresas que operan en la provincia de Santa Cruz deberán aportar una diferencia para superar, el 60 % que se había ofrecido inicialmente.

«Haber logrado esto en un momento tan difícil es muy importante», sostuvo Vidal al tiempo que reconoció que «no se hubiera logrado sin el acompañamiento de la gente, de los trabajadores, sin los colaboradores del cuerpo de delegados, y a referentes políticos y al equipo legal y técnico del sindicato», sintetizó.

En otros tramo de su mensaje a los trabajadores, hizo referencia a los dirigentes gremiales petroleros que no solo aceptaron el acuerdo del 60 % sino que además habrían realizado presiones para que no se concretara la diferencia lograda por el de Santa Cruz.

El gremialismo en este país fue creado para defender los intereses de los trabajadores», recordó pero dijo que «sin ánimo de ofender, no me asombra el egoísmo del sector empresarial; lo que me preocupa, me asusta y me duele en el alma es que dirigentes de otros gremios petroleros hayan presionado a empresas para que no les pague el salario a los trabajadores de Santa Cruz», afirmó. Tras esta grave denuncia sobre la actitud de sus pares dirigentes de otros gremios petroleros, Vidal enfatizó. «esto es muy triste y lamentable».

En el final llamó a la unidad de los trabajadores y los dirigentes y considero que en «este barco que se llama «Argentina, o nos salvamos todos unidos o nos hundimos separados».

Vidal expresó a sus afiliados en un audio enviado a través de su red social que «hemos logrado superar el obstáculo que no puso esta pandemia. Superamos acuerdos importantes, fue una tarea muy difícil. Muchos nos dijeron que quedamos solos y sin el acompañamiento de sindicatos hermanos que en otras luchas nos habían acompañado, pero siempre supimos que teníamos el acompañamiento del trabajador y de la sociedad», dijo.

Agregó que el gremialismo «en este país fue construido para defender los intereses de los trabajadores. Y sin ánimos de ofender tengo que reconocer que no me asombra el egoismo de algún sector empresarial que por cierto, millones han recaudado en los últimos cuatro años. Me preocupa, me asusta y me duele en el alma es saber que dirigentes de otros gremios petroleros, hayan presionado a empresas para que no le paguen el salario a los trabajadores de Santa Cruz. Esto es triste y lamentable. Los trabajadores tenemos que estar unidos, los dirigentes y no para ir en contra de un sector político, no, en lo absoluto. Tenemos que estar unidos para trabajar con esfuerzo, creatividad para poder salir adelante entre todos. En este barco, la Argentina nos salvamos de forma conjunta todos, o nos hundimos separados», aseveró.

Consideró que «algunos dirigentes no jugaron para nada bien y no en beneficio de los trabajadores santacruceños. A esos dirigentes les digo que no es el momento de estar desunido y a los que me trataron de que estaba en contra del gobierno provincial y nacional, les digo que están totalmente equivocados. Soy peronista y no hay reclamo más noble y digno que defender el salario de los trabajadores», manifestó.