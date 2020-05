La UCR propone blindar definitivamente Caleta Olivia y reactivar la economía

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El comité de la UCR local presentó ante el Concejo propuestas e iniciativas para colaborar en la crisis sanitaria COVID-19.

Consultado el titular de la UCR cuáles son las iniciativas presentadas, Matías Quinteros expresó que «son diversas, por ejemplo la del Gabinete Económico Activo; que debería ampliarse y estar integrado por representantes de todos los sectores (secretario de hacienda, contadores, gerentes bancarios, responsables AFIP y ASIP, el CPCESC, comerciantes de distintos rubros, etc.) para tomar medidas más amplias y generar anticipadamente un plan de reactivación post pandemia. Este trabajo articulado y en conjunto evitaría que la crisis perjudique de manera desigual como, por ejemplo: el control de precios o acuerdo se lo hizo sólo con pequeños comerciantes, mientras las grandes cadenas de supermercados siguen remarcando precios o sea no vale de nada si te hacen donaciones y las terminan pagando de esta forma directamente los clientes», dijo Quinteros.

Iniciativas

«Estas son algunas de nuestras propuestas que presentamos ante el HCD: solicitamos disponer de más líneas de comunicación con el COE durante las 24 hs. y ampliar los canales de comunicación con Línea Gratuita 0800, y redes sociales, diferenciar la atención en: 1-línea de consultas: información, tramites, autorizaciones, 2-línea de ayuda asistencia social y médica, 3-línea de denuncias y reclamos, 4-línea de defensa al consumidor y control de precios, 5- línea de violencia: genero, familia, menor, seguridad. Solicitamos a todos los entes nacionales con delegaciones locales, como PAMI, La ANSES, Ministerio de Desarrollo Social, disponer de un call center para la atención más personalizada dado que hay muchas situaciones especiales y son diferentes a las generales para todos. Solicitamos que se constituya el cuerpo legislativo en forma permanente para comenzar a trabajar en los diferentes protocolos de seguridad de nuestra comunidad. Crear el área de monitoreo sobre medidas que se están implementando en los diferentes lugares para flexibilizar la cuarentena o el aislamiento social, preventivo y obligatorio» enumeró.

Sugerencias

Agregó además la creación de una «plataforma virtual: para recibir propuestas o sugerencias que luego sean analizadas sobre medidas para habilitar nuevas actividades, medidas de protección y seguridad. Solicitar a DISTRIGAS y a SPSE 1- Eximir de Impuesto del servicio Luz y Gas a los comerciantes que redujeron su capacidad de ventas y a los que todavía no fueron habilitados para trabajar. 2- Eximir a jubilados y /o pensionados que perciben el haber mínimo, 3- Que se descuenten intereses sobre boletas emitidas a los usuarios en transcurso de crisis sanitaria y económica. Solicitar al gobierno Eximir de impuesto provinciales de ASIP ingresos brutos a los comerciantes que no pudieron desarrollar su actividad», solicitó.

Concejo

Consultado porque no fueron presentadas antes estas iniciativas, Quinteros expresó que «no tuvimos la oportunidad de hacerlo dado que el Concejo estaba cerrado sin atención alguna. Esperamos que ahora puedan ser analizadas por el cuerpo de concejales, ya que han sido formuladas para acrecentar y extremar las medidas de prevención y protección en nuestra comunidad y además pensando en el bien común».

Sostuvo además que «una economía que se pierde, siempre se recupera, pero una vida que se pierde no se recupera más».

Quinteros expresó que «no, es muy demagógico y contradictorio, quedó demostrado que esto no es así. La vida y la economía están asociadas no podemos separarlas porque hoy estamos sufriendo gravísimas consecuencias, dejando sin poder trabajar a mucha gente, y allí el Estado no está presente con ninguna asistencia, por ejemplo los sectores cuentapropistas o monotributistas que dependen de sus propios ingresos. Las pequeñas empresas también están en emergencia y necesitan que el Estado piense formas que le permitan oxigenarse para re comenzar».

Por último, manifestó que «debemos blindar la ciudad. Que el ingreso a nuestra ciudad se le permita solamente a proveedores de combustible, alimentos, medicamentos y servicios esenciales, así podremos reactivar nuestra economía local y habilitar todo, con los diferentes protocolos de seguridad», finalizó.