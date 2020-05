«Hoy tenemos una Revolución de Mayo inconclusa», resaltó Jorge Soloaga

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Al pronunciar este mediodía en Cañadón Seco un encendido discurso durante el acto conmemorativo al 210° aniversario de la Gesta de Mayo de 1810, el Presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Soloaga, puso de relieve que «solo cuando la Patria deje de ser colonia habrá justicia, libertad igualdad y dignidad, por eso hoy tenemos una Revolución de Mayo inconclusa».

La evocación estuvo enmarcada por estrictas normas de bioseguridad en prevención del COVID 19 por lo cual por primera vez en historia de la Capital Provincial del Petróleo, una ceremonia patriótica no contó con la presencia de abanderados y escoltas de instituciones y se limitó la concurrencia de público.

No obstante, el entorno de la plaza Compadres de la Independencia, donde se encuentran las esculturas de José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, como así también un estructura simbólica del Cabildo Abierto y otras representaciones patrióticas, fue engalanado con numerosas banderas nacionales.

Tras el izamiento de los pabellones Nacional y Provincial con el fondo musical de la canción Aurora y posterior entonación del Himno, hizo uso de la palabra el jefe comunal

En principio resaltó que si bien era imprescindible respetar la obligación del distanciamiento social por el peligro del virus que asola a todo el mundo «no podíamos obviar de ninguna manera la evocación de una fecha tan trascendente y sublime como lo fue el 25 de Mayo de 1810 donde hubo patriotas que quisieron crear una Nación y desprenderse de cadenas, pero también asolaron personajes que buscaron medrar con el proceso que se abría en aquellos tiempos». Luego, a modo de reflexión, consideró «hoy tenemos una Revolución de Mayo inconclusa, porque de ella se apropiaron los mercaderes de la soberanía, los cipayos y los vende patria, desterrando y expulsando a próceres como Moreno, San Martín, Belgrano, Güemes, Juana Azurduy, Artiga, Rosas y tantos otros».

Personajes

De los personajes nefastos citó que se fueron reciclando a través del tiempo con sus sucedáneos oligarcas ya sea «en los fraudes electorales, en la llamada década infame, en las dictaduras, o en procesos como los vivenciados en estos últimos cuatro años de endeudamiento salvaje, de concentración de la riqueza en manos de unos pocos, de fuga y especulación obscena, apropiándose de aquella Revolución para salvaguardar sus intereses».

«Por ello -sostuvo-, esta Argentina que quiere ser libre, soberana e independiente, se encuentra aún sometida ante organismos internacionales que buscan poner de rodillas a los países con endeudamientos, saqueos y fugas de capitales y esto fue antes, ayer y hoy».

De allí que instó a seguir luchando por una Nación que sea verdaderamente justa y libre «para posibilitar la dignidad de nuestro pueblo y los de todos los de la América morena que sigue siendo dependiente».

«Es por eso que este 25 de Mayo no podía ser omitido y no me iba a perdonar como representante de los intereses institucionales de Cañadón Seco, no venir a elevar este paño extraordinario de los argentinos y decir que una Patria de rodillas, sometida y saqueada, dejará en algún momento y circunstancia, de ser colonia y será realmente libre», tras lo cual invitó a los presentes a gritar al unísono un fuerte «¡Viva a patria!»