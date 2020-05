La Perspectiva de género en el área de Seguridad

Facebook Twitter

Río Gallegos

En el marco de las capacitaciones que se llevarán adelante para todo el personal de la Administración Pública y las fuerzas de seguridad, la Subsecretaria de Participación Ciudadana, Victoria Aguilar indicó cómo se incentiva la igualdad laboral en la esfera pública a través de las políticas que propone la Ley Micaela.

Tras iniciarse la capacitación en materia de género de manera articulada entre el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), la Secretaría de Gestión y Empleo Público, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para todos los que forman parte de la Administración Pública Provincial y las Fuerzas de Seguridad, la Subsecretaria de Participación Ciudadana, Victoria Aguilar contó cómo son los esfuerzos realizados para incentivar la igualdad laboral en la esfera pública a través de las políticas que propone la Ley Micaela.

«El femicidio de Micaela fue en 2018, yo tenía 27 años y formaba parte del equipo del actual Ministro de Seguridad y fue un hecho que nos conmocionó a todos como sociedad y esta Ley vino a cambiar el paradigma de lo que se entendía como igualdad de género, y que esta ley en su concepción pedagógica planteó la perspectiva de género y la violencia en todas las relaciones humanas que tenemos y yo creo que al ser obligatoria nos impulsa como Estado a llegar a cada uno de los lugares para que sea trasversal», indicó la Subsecretaria de Participación Ciudadana.

Respecto al cargo que ocupa, la Subsecretaria Aguilar manifestó: «Es un desafío no solamente el hecho de ser mujer sino ser parte de la Subsecretaría ya que a través de la Ley de Seguridad Pública y la visión que nuestra gobernadora impulsa es importante entender que la cuestión de género y la Participación Ciudadana tiene que ser trasversal a las políticas públicas y que mediante las áreas tenemos la responsabilidad social de llegar a todos los ciudadanos porque como Estado somos la viva imagen de nuestra sociedad y esto lo vamos a encarar como equipo».

Capacitación

En el marco de la capacitación que tendrá lugar hoy 22 de mayo de manera virtual, la funcionaria Aguilar precisó: «Este año surgió un nuevo desafío donde el Ministro nos pidió que trabajemos el curso trasversalmente y se llegue a todas las áreas. La recepción fue magnifica, se inscribieron todas las personas y están muy interesadas. También la Policía ya cuenta con 800 inscripciones realizadas y 800 en curso. Asimismo hay que resaltar que todos los Subsecretarios ya la realizamos como así también el Jefe de la Policía mientras que el Ministro se encuentra inscripto para iniciarla».

Asimismo Victoria hizo hincapié en la influencia que tendrá el curso en quienes forman parte de la Administración Pública y el Sistema Público de Seguridad: «Es fundamental, somos funcionarios públicos y creemos que la perspectiva de género nos tiene que traspasar y nos parece importante porque queremos seguir trabajando en la equidad e igualdad de género y entendemos el rol fundamental que ocupan los miembros que forman parte del Ministerio de Seguridad».

Por último, resaltó el trabajo del Ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre en el marco de la perspectiva de género: «Estoy muy agradecida con el Ministro que me haya convocado para ser parte de la creación del Ministerio, de la Ley de Seguridad Pública porque eso también es una visión integral que se le quiere dar a la seguridad publica. Aparte, si bien somos muchas subsecretarias, nos sentimos muy acompañadas y creo que el desafío que nos da él es que no hagamos todo esto aisladamente sino de manera interdisciplinaria con todos los sectores del estado provincial para que no sólo llegue al personal sino también a toda la sociedad en su conjunto «.