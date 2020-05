Arde Pico Truncado: crisis social y Maimó sigue sin estar al frente de todos

Facebook Twitter

Pico Truncado

En la jornada de este viernes, luego de manifestarse por las calles de la ciudad, vecinos de esta ciudad se dirigieron a las afueras de la Comisaría donde permanecían detenidos algunos trabajadores despedidos de la municipalidad.

Hubo momentos de tensión como el desmayo de una familiar que esperaba a uno de los trabajadores detenidos que no pudo salir.

Mientras se esperaba la liberación de los detenidos (algunos de los cuales han sido dejados en libertad) y del desmayo de la mujer pudieron verse disparos con gas lacrimógeno por parte de las Fuerzas de Seguridad.

Hay versiones contrapuestas, sobre lo ocurrido. En las imágenes filamadas por medios como Radio Sur hay piedrazos a la sede policial, aunque manifestantes afirman que primero se produjeron los disparos y golpes. También se muestra lo disparos de gases por parte de las fuerzas.

Marcha

El viernes comenzó con la presencia de más de un centenar de vecinos que se volcaron a las calles de la localidad horas después que se reprimiera de una forma terrible a los despedidos por el intendente, Osvaldo Maimó.

Es por eso que en la mañana de este viernes, cientos de vecinos marcharon hacia la comisaría local en cuestión para pedir justicia, repudiar la represión y exigir la liberación de los detenidos.

El repudio generalizado incluyó a partidos políticos provinciales, quienes repudiaron el accionar policial.

Además criticaron la falta de respuestas del intendente municipal, Osvaldo Maimó, quien no da soluciones al despido de poco más de doscientas personas cuando asumió en su cargo.

Repudio radical

La Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical de Río Gallegos, a través del Comité Héctor «Pirincho» Roquel repudia enérgicamente los hechos de represión sufridos por los trabajadores de Pico Truncado, un capítulo más que «no podemos pasar por alto. No podemos naturalizar la violencia estatal», enfatizaron los referentes partidarios.

En un comunicado expresan que «parece mentira que a estas alturas de la historia un Intendente abuse de la autoridad utilizando la fuerza y alardeando a diestra y siniestra la imposición de sus voluntades».

«Los mismos dirigentes que en días de elección hablan de la fiesta de la Democracia, ayer ordenan abrir fuego y reprimir violentamente a quienes no están de acuerdo con sus decisiones», agregan.

En este marco los referentes partidarios recordaron cuando en el «2007 se hizo lo mismo con los empleados municipales de nuestra ciudad; cuando en el 2016 se repitió la represión violenta en las puertas de la Cámara de Diputados; y cuando en diciembre de 2011 también se ejerció una violencia excesiva para con los trabajadores».

Sobre la violencia indicaron que «en tiempos en los que la comunicación nos atraviesa, lamentablemente ya no se pueden ocultar imágenes que resultan verdaderamente tristes y repudiables; y que evidencian la incapacidad para mantener un diálogo basado en los valores, el sentido común, la Paz y la Democracia».

«Qué triste-agregaron- que en momentos en los que celebramos otro aniversario desde aquel primer grito de Libertad para la Nación Argentina se oigan escopetazos en lugar de vítores».

Para finalizar el Comité UCR Río Gallegos instó a las autoridades responsables para que trabajen en la reconstrucción de un diálogo real y hagan uso de la humildad y la grandeza como seres humanos para ponerse en lugar de quien está perdiendo su fuente de trabajo. «Apelamos a sus esfuerzos por ser útiles al crecimiento colectivo y al bien común; y no la bárbara imposición de la voluntad a golpes como si así se ejerciera el derecho de gobernar, privilegio y honor con que el pueblo los elige para representar sus intereses y no para combatirlos».