Estudiantes festejó su cumpleaños con importantes saludos en sus redes sociales

Caleta Olivia

En tiempos difíciles como el actual, no iba a ser fácil celebrar el 29° aniversario en el contexto de la pandemia.

Por eso, el fin de semana se lanzó la convocatoria por la Fan Page para que todos aquellos amigos y simpatizantes del club enviaran sus saludos en un video grabado, y así fue que importantes referentes del deporte regional, nacional e inclusive de fuera del país mandaron sus videos saludando al «Pincha» de la ciudad.

Personalidades

Un alto acatamiento tuvo la propuesta y personalidades del deporte nacional como Caruso Lombardi (el DT famoso por salvar equipos del descenso), «Mumo» Peralta, ex jugador de la CAI y selección nacional y de larga trayectoria en el fútbol internacional saludaron a Estudiantes en su 29 aniversario.

Pero también lo hicieron Gastón Rodriguez como Supervisor de Deportes MCO o el propio Martín López desde la Secretaria de Deportes de la provincia que se sumaron al festejo.

Entre los jugadores destacados que pasaron por el club se recibieron salutaciones de Luciano Contreras que se encuentra jugando en el fútbol chileno, «Leo» Herrera el histórico capitán de la CAI y hoy en el área deportes del municipio; de Cristian Carrera que se desempeña actualmente como DT pero se retiró futbolísticamente en Estudiantes pero detrás de ellos muchos jugadores y jugadoras enviaron sus saludos.

Emociones

Las saludos más emotivos fueron los enviados por los iniciadores de la institución como Carlitos Carrizo y Daniel «Cabezon» Barros que fue jugador del primer equipo, también Gregorio Sánchez – hoy en sus pagos en Santa María, Catamarca, como «Meco» Casas que se desempeñó en la dirigencia mucho tiempo hicieron caer una lágrima a más de uno.

Otros saludos no menos importantes fueron los enviados por Nicolás Segura actual DT de la CAI en el TFRA junto a Andrés Silvera.

El básquet no quiso estar ausente y el referente y ex jugador del club Pavel Gordillo saludo a la institución por un año más.

Las salutaciones desde el exterior tampoco faltaron y referentes del fútbol de Brasil, del Colo Colo de Chile y de Nacional de Montevideo dejaron sus saludos para el club que inició un 20 de mayo el recordado Darío Pillancar junto a sus amigos preceptores.

Locro solidario

En el marco del festejo el club anunció la realización del «GRAN LOCRO SOLIDARIO» que se realizará el sábado 30 de mayo y toda la recaudación será destinado a ayudar a familias que se encuentran en situación de emergencia alimentaria en los barrios de cercanías al predio en Rotary 23 confirmaron sus autoridades.

Loable acción de la CD de esta institución que viene trabajando con fines solidarios en esta cuarentena.