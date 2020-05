Encuentro Ciudadano repudió la represión policial en Truncado

Facebook Twitter

Río Gallegos

Desde Encuentro Ciudadano repudiamos enérgicamente la represión del cuerpo de Infantería de la Policía provincial contra las trabajadoras y trabajadores que desde hace días reclaman frente a las puertas de la Municipalidad de Pico Truncado pidiendo su reincorporación, luego del despido decretado al inicio de su gestión por el intendente Osvaldo Maimó.

El hecho de suma gravedad sucedió mientras representantes del grupo de trabajadores despedidos y miembros del gabinete municipal mantenían una reunión.

Constatamos una vez más que a la violencia de los despidos, a la violencia que significó no dar respuestas a la necesidad tan básica de acceso al trabajo, suman hoy la repudiable violencia de la represión policial.

«Nos solidarizamos con las trabajadoras y trabajadores reprimidos, sus familias y la comunidad toda de Pico Truncado. No es el silencio y la indolencia la que resuelven problemas. No son las balas de goma las que acallan reclamos. Exigimos al Ejecutivo Municipal y al Ejecutivo Provincial resuelvan con diálogo y no con represión este conflicto de manera urgente», indica el comunicado dado a conocer por EC.