ARA San Juan: no hubo definiciones sobre las apelaciones en Comodoro y habrá una nueva audiencia en un mes

Comodoro

La audiencia organizativa por el hundimiento del ARA San Juan realizada este jueves de forma remota no tuvo definiciones en cuanto al tema de fondo, es decir el tratamiento de las apelaciones presentadas por familiares de las víctimas y las defensas de los imputados.

Se trató de una instancia organizativa, que tendrá continuidad dentro de un mes, para evaluar si las partes pueden ser convocadas en forma presencial.

«Se concretó la audiencia virtual, que yo convoqué con fines organizativos – detalló el presidente de la Cámara Federal, Javier Leal de Ibarra-. La mayoría de los letrados estaba en la sala de conferencias de los tribunales de Comodoro Py, teníamos otro abogado en Cámara Federal de Mar del Plata y en la sala de audiencias de nuestro tribunal estaban el defensor oficial y el fiscal».

El 26 de marzo estaba prevista la audiencia para tratar las apelaciones de la decisión de la jueza Marta Yañez, de Caleta Olivia. Por la cuarentena iniciada antes de esa fecha, debió suspenderse aquel acto procesal.

«Para no dilatar más el trámite, propusimos llevar adelante esta audiencia de carácter organizativo, para evaluar entre todas las partes la posibilidad de realizar al audiencia formal. Yo pregunté si ellos aceptaban hacerla por video conferencia o presencial, lo que hoy no se puede concretar. Todas las partes estuvieron de acuerdo en realizar una nueva audiencia organizativa dentro de un mes, para evaluar si la situación se modificó y se puede realizar en forma presencial, en la que todos coincidieron como preferencia», explicó el magistrado.

De este modo, en ese lapso se volverá a evaluar si las condiciones se han modificado o, de lo contrario, se avanzaría en una audiencia de apelación formal a través de los soportes de comunicación similares a los que se utilizaron en esta jornada.

Sesión

El presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, confirmó que la sesión realizada en modo remoto con tribunales de Comodoro Py no tuvo definiciones en cuanto a la posibilidad de que las partes avancen en la presentación de argumentos y pruebas para apelar la decisión de la jueza Yañez, adoptada en el mes de febrero.

Marta Yáñez, dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.

Yáñez les imputó el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi,

ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada. (Fuente: ADNSur)