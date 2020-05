Reyes propone una línea gratuita de contención y denuncia de situaciones de abuso y maltrato infantil

Facebook Twitter

Río Gallegos

La Diputada Nacional por Santa Cruz (UCR) y actual Presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes en la Cámara de Diputados de la Nación, Roxana Reyes, volvió a insistir en la necesidad de que Sana Cruz tenga una línea gratuita y confidencial para que los niños, niñas y adolescentes puedan denunciar casos de violencia o maltrato y puedan ser contenidos y escuchados.

«No podemos dejar a los niños, niñas y adolescentes a la deriva, no podemos poner sus derechos en cuarentena. Sus vidas, su salud integral, sus sueños y su futuro están en riesgo y esto es un grito a la acción urgente del estado para que intervenga con acciones efectivas en materia de protección de los derechos de las infancias y adolescencias», sostuvo Reyes.

En este sentido la Diputada presentó al comienzo de la cuarentena un proyecto de ley para que la Línea 102 se federalice y a su vez se cree una aplicación -APP- para celulares para que los propios niños, niñas y adolescentes puedan comunicarse.

Línea

«Esta línea funciona efectivamente en 17 provincias de la Argentina pero no así en Santa Cruz donde sólo tenemos un número extenso e imposible», sostuvo la Diputada; y agregó que «actualmente el escenario donde se registran mayoritariamente los hechos de violencia, abuso y negligencia justamente son en el entorno familiar, por lo cual el gobierno y la sociedad en su conjunto no puede ni debe dejar sin protección a las infancias y adolescencias, especialmente en este contexto donde no asisten a los espacios de socialización como son la escuela, los clubes, las plazas, centros comunitarios, entre otros lugares que permiten la identificación de maltrato infantil».

Reyes alertó sobre la necesidad de poner al servicio de los derechos de los niños, las nuevas tecnologías y novedosas estrategias comunicacionales para promover entornos protectores y prevenir situaciones de maltrato y abuso hacia las nuevas generaciones sobre todo en épocas de aislamiento lo que dificulta particularmente la detección de estas situaciones que se dan al interior del hogar.

«Hay muchos niños que viven el infierno en sus propias casas y lamentablemente en Santa Cruz no contamos con el servicio de la línea gratuita para poder realizar las denuncias; pero tampoco tenemos una política clara y visible en materia de promoción de los derechos de la niñez en este contexto de aislamiento , como lo sugieren las organizaciones y redes de infancia», dijo Reyes.