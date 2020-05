Pérez Gallart: «El nuevo interventor debe normalizar la Caja de Servicios Sociales en 90 días»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Así lo reclamó el diputado de Encuentro Ciudadano, quien había pedido la renuncia de Esteso hacía tres meses. Señaló que «no son buenos» los antecedentes del nuevo interventor

«La Caja de Servicios Sociales debe normalizarse de manera urgente una vez que pase esta situación de emergencia por la pandemia», reclamó Javier Pérez Gallart. «El nuevo interventor designado este lunes por la gobernadora debería tener un mandato de no más de noventa días para ser el interventor normalizador», argumentó el diputado de Encuentro Ciudadano.

Así, el legislador marcó su postura tras la confirmación de las últimas horas: Alicia Kirchner aceptó la renuncia de Federico Esteso como interventor de la obra social provincial y designó en su reemplazo al contador Favio Vázquez, quien ya ocupó el cargo en 2010.

Pérez Gallart había pedido públicamente la renuncia de Esteso a fines de febrero «ante al fracaso de su gestión y por la insensibilidad demostrada en todo este último periodo». «Todos hemos observado los problemas que presenta la Caja desde que comenzó el año, no se está garantizando un derecho humano fundamental como lo es el derecho a la salud», reclamó entonces el diputado.

Antecedentes

«Aunque sucedió de manera tardía, es bueno que los malos funcionarios se vayan. Lo que no es bueno que sea remplazado por alguien que fue denunciado por su actuación al frente de la Caja en 2010 y 2011», señaló el diputado en relación al nuevo interventor.

Cabe recordar que Vázquez fue denunciado penalmente en 2012 por parte de un grupo de integrantes del gremio judicial, tras una amplia ventilación de información realizada por otra ex interventora, Liliana Korenfeld, quien renunció denunciando corrupción en plena ruptura política del kirchnerismo con el entonces gobernador Daniel Peralta.

El legislador recordó que en abril de 2016 la ex diputada de su espacio, Gabriela Mestelán, realizó un pedido a la Comisión Investigadora de la Legislatura para que ésta produzca un informe sobre la administración de la Caja de Servicios Sociales en los últimos años. «Estos temas nunca pudieron avanzar en la Cámara de Diputados», apuntó.

«Lamentamos que ahora se designe a quien tiene imputaciones penales, pero sabemos que para este gobierno esa condición es un casting: acaban de ser confirmados en sus cargos Carlos Sancho en el Tribunal Disciplinario y ‘Chachi’ Velázquez en el Consejo de Educación», recordó Pérez Gallart.

Ley

Días antes de la paralización de actividades por la pandemia, desde la banca de Encuentro Ciudadano habían solicitado «al Poder Ejecutivo Provincial la urgente convocatoria a elecciones para la normalización de la Caja de Servicios Sociales». Esto responde a que la nueva Ley de Reestructuración de la obra social, sancionada en diciembre del año pasado, establece un plazo de 180 días para la convocatoria a elecciones de los integrantes del directorio, con representación de los afiliados activos y pasivos.

«Por supuesto que comprendemos que la paralización de las actividades que se produjo corrió todas las previsiones y los plazos. Pero a partir de esta designación de un nuevo interventor y en vistas a retomar poco a poco las actividades públicas, desde Encuentro Ciudadano creemos que en no más de 90 días la Caja de Servicios Sociales debería estar normalizada», finalizó el diputado.