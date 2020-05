Acuña Kunz anticipó que a partir del 24 de mayo se restringirá al máximo el ingreso a Santa Cruz

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Sería a partir del 24 de mayo, según informó el reconocido médico cirujano que hace pocos días, pidió a las autoridades de Chubut y Santa Cruz blindar las fronteras, para evitar que regresen ciudadanos varados en zonas de riesgo.

Si bien las autoridades no informaron oficialmente sobre esta medida, el profesional médico, con permanente participación en el COE local, lo afirmó desde su cuenta personal en redes sociales, donde habitualmente comunica novedades respecto a la situación sanitaria.

En su posteo, sostuvo que la situación de Caleta es óptima, sin virus circulante en la población, agregando además que la familia proveniente de Ecuador, que nucleó los únicos casos positivos, continúan aislados a espera de nuevos hisopados.

«Hoy me enterado que nuestras autoridades restringirían al máximo el ingreso de personas a la provincia después del 24 de mayo, situación que celebro ya que es necesario seguir extremando medidas», afirmó Acuña Kunz.

Al parecer, la solicitud de «blindar las fronteras» no solo tuvo adhesión en gran parte de la población, sino también, en las autoridades que habrían dispuesto seguir sus consejos.

No obstante, en las últimas horas, desde Chubut confirmaron que se autorizó el regreso de varados en Chile en dos viajes programados para el 20 y 23 de mayo.

Por lo que, aún resta saber cómo se aplicarán los protocolos de retorno y aislamiento local de los nuevos repatriados, que hasta aquí ha tenido polémicas resoluciones por parte del COE. (Fuente: elcaletense.net).